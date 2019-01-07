В США состоится очередное судебное заседание по делу компании «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» Евгения Пригожина

В суде округа Колумбия в США сегодня состоится очередное судебное заседание по делу российской компании «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» Евгения Пригожина, которая судится со спецпрокурором Бобом Мюллером за предъявленные им обвинения в сговоре и вмешательстве в американские выборы.

Компания Конкорд Менеджмент является единственной из трех российских компаний и 13-ти физических лиц, кто оспаривает в суде предъявленные Бобом Мюллером криминальные обвинения во вмешательстве в американские выборы. Среди других обвиняемых — фабрика троллей Евгения Пригожина, ее сотрудники и сам Пригожин, бывший повар президента Владимира Путина. В феврале прошлого года Боб Мюллер предъявил Конкорду обвинения в финансировании фабрики троллей и в сговоре с целью обмануть правительство США — Минюст, Госдеп и Федеральную Избирательную комиссию. Конкорд Менеджемнт попытался оспорить в суде предъявленные обвинения — сначала доказывая неконституционность назначения Мюллера спецпрокурором, затем — настаивая на том, что Мюллер предъявил обвинение в «выдуманном преступлении».

Юридическая компания Рид Смит, которую Конкорд нанял представлять свои интересы в американском суде, заявила, что нет преступления в том, чтобы представляться другими личностями онлайн и участвовать в политических спорах. Оба ходатайства Конкорда были отклонены и в ноябре суд постановил, что Мюллер может продолжать расследование в отношении фабрики троллей и конкорда. Американские эксперты полагают, что вся судебная тяжба со стороны Конкорда была затеяна с одной целью — как сторона процесса получить доступ к материалам расследования Боба Мюллера. Неделю назад Конкорд подал новое ходатайство в суд, требуя раскрыть детали расследования — юристы компании заявили, что в терабайтах информации, собранной спецпрокурором, есть обнаженное селфи. Не сообщая, кто изображен на этом селфи, Конкорд поставил вопрос об угрозе национальной безопасности США тем, как именно Боб Мюллер получил доступ к этой фотографии. Команда Спецпрокурора США настаивает на том, что готова делиться информацией только с судьей, но не с Конкордом.

Евгений Пригожин и его компания Конкорд Менеджмент были не только обвинены в преступлении американскими властями, но и дважды попали под санкции США — в 2016 году за аннексию Крыма и военные действия в Украине, и в 2018 году за вмешательство в выборы в США.