Россиян на затонувшем в Турции судне не было

Об этом сообщили в российском посольстве в Анкаре. Инцидент произошел сегодня рано утром в Черном море.

На сухогрузе «Волга-Балт» находились 13 членов экипажа — 11 украинцев и двое граждан Азербайджана, рассказали агентству ТАСС в российском диппредставительстве. Изначально сообщалось, что на борту также было двое россиян, но эта информация не подтвердилась. По данным украинского посольства в Турции, жертвами крушения стали четыре гражданина страны. Также известно о гибели азербайджанца, при этом продолжаются поисковые работы по спасению его соотечественника.

Как сообщало турецкое информагентство «Анадолу», сухогруз «Волга-Балт» из-за удара волны разломился пополам и затонул в 80 морских милях от города Самсун, куда он направлялся из российского порта в Азовском море. Спасательные службы получили сигнал бедствия около 8 утра. По данным агентства, судно перевозило уголь и шло под панамским флагом.

Жизни семерых выживших ничто не угрожает, они доставлены в больницы города Самсун, вблизи которого произошло крушение.