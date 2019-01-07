Z Архив новостей новости
5 0 6 128
18:15, 07 января 2019

Фильм «Богемская рапсодия» получил главную награду премии «Золотой глобус»

Картина, посвященная группе Queen, награждена в номинации «Лучший драматический фильм». Лента собрала 740 миллионов долларов в мировом прокате и стала самым кассовым музыкальным байопиком в истории кино. Ассоциации иностранной прессы Голливуда посчитала фильм самым достойным из представленных в категории. С таким решением не согласен главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин. По его мнению, картина слабая.

Исполнителя роли Фредди Меркьюри Рами Малека назвали лучшим актером года. Свой успех он во многом связывает с талантом главных героев драмы «Богемская рапсодия».

Лучшей драматической актрисой стала Гленн Клоуз, жюри оценило ее роль в картине «Жена», на экране она воплотила образ писательницы и супруги лауреата Нобелевской премии по литературе Бьорна Рунге. Получая «Золотой глобус», Гленн Клоуз отметила важность осознания смысла жизни.

В номинации «Лучшая комедия/мюзикл» победила лента «Зеленая книга». В категории «Драматический сериал» награжден многосерийный фильм «Американцы». Композиция «Shallow» Леди Гаги признана лучшей песней в кино.

«Золотой глобус» критики называют репетицией Оскара, которая позволяет определить основных фаворитов главной кинопремии.

Комментарии

0

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
(комментарий скрыт)

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Патриарх Кирилл: Христос любит каждого из нас Патриарх Кирилл: Христос любит каждого из нас Глава РПЦ поздравил верующих с Рождеством Христовым…

5 84 6 6555 08:03
8читать ;смотреть
Kрелигия, праздники, видео, события
Блоги

Алексей Мельников публицист

Конфеты с собачьего броса Обогатившееся начальство справило систему, в которой основная масса граждан – бедные люди, готовые давиться за бесплатным кульком с  конфетами…

5 68 6 6159 15:48
Kобщество, политика, мнения
Блоги

+ Митрополит РПЦ осудил фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» Митрополит РПЦ осудил фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» В обращении к верующим церковный иерарх утверждает, что показанное режиссером новогоднее чудо — «обретение новой любви» главным героем «построено на предательстве своей невесты»...

5 293 6 34658 01.01
8читать ;смотреть
Kобщество, религия
Один
Новогодняя ночь

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

3028349

5 103 6 15369 31.12
#слушать 02:48:05 8читать $скачать 38.5 МБ
Kпраздники, общество, видео, передачи
Блоги

+ Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины Перед подписанием документа в Храме святого Георгия, возле резиденции Вселенского патриарха, состоялся молебен, на котором присутствовали, в том числе, президент Украины Петр Порошенко…

5 545 6 65704 05.01
8читать ;смотреть
Kправославие, украина, события
Блоги

+ Владимир Путин посетил рождественское богослужение Владимир Путин посетил рождественское богослужение Президент встретил праздник в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга…

5 164 6 19903 07:57
8читать ;смотреть
Kвидео, фото, религия, путин, события
Интервью Интервью

Геннадий Зюганов гость: Геннадий Зюганов лидер КПРФ

Слава Богу, мы сделали и «Авангард», и ряд других изделий. Они хоть будут беречь и как-то сдерживать это агрессивную политику…

5 153 6 19173 03.01
Голосование
Вы доверяете официальной версии о причинах взрыва в Магнитогорске?
5 47 6 6079 04.01
Блоги

Константин Сонин профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ

Отрицательный персонаж Если даже Эрдоган не совершит никаких преступлений против человечности, да и вообще ничего плохого не сделает, он уже, похоже, будет отрицательным персонажем турецкой истории…

5 218 6 29219 04.01
Kобщество, эрдоган, турция, мнения
Блоги

Александр Минкин журналист

Русско-Японская война 1945-2018 Дурачьё как всегда завопило о предательстве, о гибели России. Но гибель не в островах, а в головах…

5 282 6 42383 06.01
Kистория, политика, япония, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Патриарх считает Интернет «вестником антихриста» И с какого перепугу в светском государстве на это идут мои налоги?..

5 84 6 12704 15:10
Kправославие, патриарх, мнения
Блоги

Фото дня

Появилась фотография грамоты о независимости, дарованной Православной церкви Украины патриархом Константинопольским Варфоломеем Текст оригинального документа написан на греческом…

5 90 6 13892 05.01
Kобщество, украина, церковь, фото, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Происшествие тщательно расследуем, виновные будут наказаны Администрация парка допустила серьезную недоработку. Поручил Департаменту культуры уволить директора парка. Хотя, должен сказать, что это решение для меня непростое…

5 58 6 9918 01.01
Kобщество, происшествия, москва, мнения
Блоги

Валерий Соловей политолог, профессор МГИМО

Превращение Украины в национальное государство Глупо и нелепо обвинять Украину в каком-то расколе. Да и ничего трагического для православия не случилось…

5 198 6 36248 11:28
Kукраина, религия, мнения
Блоги

Николай Травкин пенсионер

Как нам реорганизовать оппозицию Не пойдёт нормальный человек за теми, кто видит всё лишь в чёрных красках. Разве можно вывести к светлому будущему со стиснутыми зубами и жаждой мщения в глазах?..

5 82 6 15233 06.01
Kрф, оппозиция, общество, политика, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

Молчащие Властям России ваши результаты нужны в политических целях – чтобы скрыть свои провалы в стране и свое обогащение. Ради сокрытия своих преступлений, организаторы допинга готовы красть ваши результаты, ваши деньги, ваши жизни…

5 45 6 8648 02.01
Kобщество, спорт, допинг, мнения

Популярное за неделю

Новости

Установлены все причастные к отравлению в Солсбери Сергея и Юлии Скрипаль С таким заявлением выступили власти Великобритании…

5 67 6 26598
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Это тоже, может быть, примета великодержавности, потому что неспособность разобрать завал одной секции многоэтажки всяким державам поскромнее незнакома…

5 143 6 189210 02.01
#слушать 50:00 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Кто должен возглавить Союзное государство России и Белоруссии?
5 100 6 23323 03.01
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Соучастники Путина Не православные чекисты и не попы в штатском, не действующие силовики и не бывшие партноменклатурщики привели в 2000 году к власти Владимира Путина…

5 336 6 372535 03.01
Kпутин, события
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

«Авангард» — это никакой не скрамджет, это, грубо говоря, «Фау-2». Это неуловимый Джо, который никому не нужен…

5 166 6 113368 05.01
#слушать 47:53 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7539365
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3848913

Сегодня в эфире