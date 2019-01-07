Фильм «Богемская рапсодия» получил главную награду премии «Золотой глобус»

Картина, посвященная группе Queen, награждена в номинации «Лучший драматический фильм». Лента собрала 740 миллионов долларов в мировом прокате и стала самым кассовым музыкальным байопиком в истории кино. Ассоциации иностранной прессы Голливуда посчитала фильм самым достойным из представленных в категории. С таким решением не согласен главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин. По его мнению, картина слабая.

Исполнителя роли Фредди Меркьюри Рами Малека назвали лучшим актером года. Свой успех он во многом связывает с талантом главных героев драмы «Богемская рапсодия».

Лучшей драматической актрисой стала Гленн Клоуз, жюри оценило ее роль в картине «Жена», на экране она воплотила образ писательницы и супруги лауреата Нобелевской премии по литературе Бьорна Рунге. Получая «Золотой глобус», Гленн Клоуз отметила важность осознания смысла жизни.

В номинации «Лучшая комедия/мюзикл» победила лента «Зеленая книга». В категории «Драматический сериал» награжден многосерийный фильм «Американцы». Композиция «Shallow» Леди Гаги признана лучшей песней в кино.

«Золотой глобус» критики называют репетицией Оскара, которая позволяет определить основных фаворитов главной кинопремии.