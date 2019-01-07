В Пекине сегодня начались торговые переговоры между США и Китаем

Стороны надеются преодолеть разногласия, возникшие в прошлом году. В китайской столице стартовала первая с начала декабря встреча представителей стран-участниц торговой войны. Как отмечают местные СМИ, в ходе двухдневных переговоров состоится диалог, который позволит добиться прогресса в реализации ранее достигнутых договоренностей. Американскую делегацию возглавляет заместитель торгового представителя Джеффри Гериш. Консультации направлены на отмену взаимных пошлин и разрешение претензий по другим вопросам. О необходимости заключить соглашение и остановить нарастание напряженности в торговых отношениях ранее договорились лидеры двух стран Дональд Трамп и Си Цзиньпин.

Рынок испытывает оптимизм по поводу американо-китайских переговоров: сегодня цена мартовских фьючерсов на североморскую марку нефти Brent выросла сразу на три процента. Затем, правда, последовал отскок: к этому часу сохраняется рост свыше полутора процентов, а баррель торгуется в районе 58 долларов. Аналитики уверены, что главная причина заключается именно в переговорах США и Китая.

Стороны высоко оценивают перспективы урегулирования ситуации: по словам министра торговли США Уилбура Росса, есть «хорошие шансы» достижения соглашения.