В России введут новую систему контроля качества топлива
Правительство хочет прослеживать путь топлива от нефтеперерабатывающего завода до потребителя, — рассказал Российской газете министр промышленности Денис Мантуров. По его данным, уже сейчас контрафактного бензина и дизельного топлива на заправках стало в два раза меньше. Новая система контроля будет запущена в пилотной версии на территории Северо-западного федерального округа в первой половине этого года.
Комментарии3
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aleksandr39 07 января 2019 | 18:18
УРА !!!!Значит у нас в России опять будет дорожать бензин .
encopresis 07 января 2019 | 18:32
aleksandr39: Не опять, а ещё быстрее и независимо от цены на нефть.
cromwel 07 января 2019 | 18:42
отлично! Бензин подорожает а качество ухудшается! В этой стране по-другому не бывает. и опять будут искать пути решения проблемы.