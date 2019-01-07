В Госдуме поддержали идею удвоить минимальный размер оплаты труда
Однако, правительство сейчас не поддерживает подобные законодательные инициативы и рекомендует их отклонять, — сообщил РИА глава комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов. В Совете Федерации считают, что финансовые возможности регионов не позволяют резко повысить МРОТ. Эту проблему нужно решать постепенно, — сказал ТАСС руководитель комитета по социальной политике Валерий Рязанский. Ранее председатель Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков предложил увеличить МРОТ до 25 тысяч рублей и перейти на другую методику расчета потребительской корзины, расширив ее до размера минимального потребительского бюджета.
Комментарии22
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opponent70 07 января 2019 | 18:17
Тогда и пенсии надо увеличивать вдвое!
klukvik 07 января 2019 | 18:21
opponent70: а вот пенсии, по этому случаю, отменить вовсе))
pusin_patriot 07 января 2019 | 18:28
klukvik: Для жителей средней полосы России мужского населения вы их уже отменили.
neyexo 07 января 2019 | 18:38
pusin_patriot:
Крис Кельми прожил 63, Антон Носик меньше 60 ...
vitaly_mg23 07 января 2019 | 19:01
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
gvs 07 января 2019 | 18:18
В итоге увеличат в 2 раза минимальный размер оплаты труда депутата Госдумы ))))
us101 07 января 2019 | 18:19
А начинать они будут с врачей, учителей и других бюджетных работников, или начнут с указаний частному сектору?
bekipp 07 января 2019 | 18:25
В этом во всем хорошо всегда звучит слово "мрот". Потому что всегда понятно кто мрот а кто жирот.
cromwel 07 января 2019 | 18:29
Кто бы сомневался что дума по указке сделает всё что угодно
sim 07 января 2019 | 18:34
Все просто - дыру в ПФР собираются затыкать за счет работодателей-частников. Они и там вынуждены белую зарплату делать равной МРОТ (взносы в ПФР = 22%) , а теперь взносы вдовое больше будут )) И гос-во в шоколаде. А на проблемы бизнеса и частников (читай - людей) им глубоко на...плевать.
yan_muha 07 января 2019 | 18:35
Синдром похмельного покаяния депутатов Госдумы пройдёт к 1 февраля. Смотрите сколько поводов ужраться в хлам : Новый Год, Рождество, Крещение, Старый Новый год, Татьянин день... К 1 февраля, не раньше в себя придут. А до этого возможны и публичные раскаяния, и "белочка"...
ivan14 07 января 2019 | 18:36
При увеличении МРОТ до 25т рублей частный бизнес в одночасье станет банкротом угнаться за такими зарплатами не реально в стоимость конечного продукта нужно внести стоимость трудозатрат , налоги при этом задача любого частного негосударственного предприятия высокая добавленная стоимость . Или уйти в тень нарваться на штрафы и питать каррупционную систему . МРОТ это некий ориентир ниже которого платить нельзя как я понимаю , не повысив производительность труда повышать этот ориентир это толкать бизнес в банкротство . Скоро все будем работать на заводах государственно алигархических социальноответственных хозяев нашей страны и будет два курса валют официальный 64 коп за доллар и специальный для граждан 10 рублей
neyexo 07 января 2019 | 18:40
Вопрос - а нельзя человека взять на поставки и выплачивать полМРОТа?
julifas 07 января 2019 | 19:00
neyexo: Можно, сейчас так и делают. Если мрот будет 25 т.р., будут принимать на 0,25 ставки. Такая ариХметика
amderma 07 января 2019 | 18:43
Увеличить зарплату !...ура!!!!
увеличить пенсию.... Ура!!!!!
Увеличить МРОТ до 25 000 ...Ура ! Ура!...
но вот вопрос откуда деньги Зин на эти увеличения то? За чей счет банке то?
За счет каких доходов увеличивать то? Народ полунищий , покупательская способность...ну чуть выше ноля... так за счет чего? Нефть обвалилась, и все еще с ней впереди... где доходы то для повышения? Не знаете? Ну я попробую подсказать, если ошибусь то не намного...деньги в бюджете могут появится только за счет девальвации валюты... или экспроприации у олигархов...
Ну а чЁ хороший ход! ... зачем народу знать откуда эти деньги то...
Простые и честные труженики могут сказать только одно, изголодались мы уже, и теперь хотим много и сразу!!!
И как только выйдут эти указы ...о повышении, то рейтинг Президента и Председателя Правительства и.. даже профсоюзного бонзы повысится до небес!!!
Но вот беда как только это произойдет... через 1-3 дня все цены не просто поднимутся...а аж взлетят до небес! .... народ увы это поймет но не стразу...и надеюсь раньше чем встретим 2024 год ...
hastings 07 января 2019 | 18:45
amderma: у богатых изъять излишки.
alex_sionist 07 января 2019 | 18:44
Надо удесетерить!!!!! Я иногда читаю новости из России и думаю там в правительстве неодекватные люди или временщики-подонки . Правда жалко Вас. Вы замечательный народ, только очень доверчивый.
sergei_tn 07 января 2019 | 18:48
То есть довести его до уровня 2014 года. Ведь тогда и рубль был в два раза дороже.
nikruchev 07 января 2019 | 18:48
Это не значит, что реальные зарплаты населения вырастут - просто доходы чиновников привязаны к МРОТ, о себе и заботятся.
vadimp 07 января 2019 | 18:54
"В Госдуме поддержали идею удвоить минимальный размер оплаты труда"
В госду...ме случайно зарплата не в мротах исчисляется?
anemon 07 января 2019 | 19:00
Ни к чему, кроме увеличения штрафов, которые напрямую зависят от МРОТ, - это на приведет. Для этого и затеяли.
buva53 07 января 2019 | 19:03
Ха-ха -ха, а инфляцию при этом забыли просчитать?