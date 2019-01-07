В Курске праздничные мероприятия ЛДПР закончились давкой во время раздачи сладких подарков и сувениров
В Курске праздничные мероприятия ЛДПР закончились давкой во время раздачи сладких подарков и сувениров с символикой партии. На видео от местного портала «Медиа Сити» пенсионеры пытаются выбраться из толпы и плачут дети.
Представители ЛДПР утверждают, что никакой давки не было, люди спокойно разошлись после того, как получили подарки.
В пресс-службе курской полиции Коммерсанту рассказали, что в правоохранительные органы никто не обращался, данных о пострадавших нет.
Комментарии11
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gvs 07 января 2019 | 18:15
По капле выдавливали из себя раба (с)
Раб не выдавливался ))))
pattrick1 07 января 2019 | 19:00
В Курске праздничные мероприятия ЛДПР закончились давкой во время раздачи сладких подарков и сувениров...
Украинцы и израильтяне хоть уже и обсосали эту тему, но все равно не оставляют её, даже сраный томос забросили и обсуждают давку в Курске. Это потому что данный репортаж, помогает украинско-израильским ничтожествам подняться в собственных глазах, помогаем фантазировать людям, которых тысячи лет вафлии и трахали в очко все кому не лень, что они, якобы, благороднее русских.
viktorova 07 января 2019 | 19:08
pattrick1: а по теме?
pattrick1 07 января 2019 | 19:26
viktorova:
По теме? Посмотри как американцы дерутся за скидки в "чёрную пятницы", тут ведь дело не в конфетах, а в борьбе за место под Солнцем - неудачником и лохом никому неохота быть. Ты посмотри подборки автодрак на Ютубе.
bugbugbug 07 января 2019 | 19:04
В этот раз лопаты не было, от того и давка
https://www.youtube.com/watch?v=y9dwivK6AFk
zhav 07 января 2019 | 18:24
Веселись нищета !!!!!! Россия самая ,самая ,,,,,,,
kreamssdick 07 января 2019 | 18:25
а еще обижаются, когда их называют быдлом
ft18 07 января 2019 | 18:31
Тупое путинское быдло.
sim 07 января 2019 | 18:36
С удовольствием крутят кадры на украинском ТВ.
И ведь чистая правда!
Гаржусь Роисей!
nikruchev 07 января 2019 | 18:56
Курская Ходынка? С московской всё и началось.
viktorova 07 января 2019 | 19:01
Елочка мне нравится?!!!!!