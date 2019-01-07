В Курске праздничные мероприятия ЛДПР закончились давкой во время раздачи сладких подарков и сувениров с символикой партии. На видео от местного портала «Медиа Сити» пенсионеры пытаются выбраться из толпы и плачут дети.

Представители ЛДПР утверждают, что никакой давки не было, люди спокойно разошлись после того, как получили подарки.

В пресс-службе курской полиции Коммерсанту рассказали, что в правоохранительные органы никто не обращался, данных о пострадавших нет.