Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил экипаж МКС с Рождеством
Сеанс видеосвязи с космонавтами состоялся в храме Христа Спасителя. Сейчас на МКС работают россиянин Олег Кононенко и американцы Давид Сан Жак и Энн МакКлейн.
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Сеанс видеосвязи с космонавтами состоялся в храме Христа Спасителя. Сейчас на МКС работают россиянин Олег Кононенко и американцы Давид Сан Жак и Энн МакКлейн.
Комментарии13
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aleks50 Алексей Клубников 07 января 2019 | 17:35
А поклон Иисусу с папой не передал?
djuga 07 января 2019 | 17:40
aleks50: А поклон Иисусу с папой не передал?
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У Гундяева раздвоение сознания? Он только-только объявил всякие современные гаджеты признаком прихода Антихриста. А то, что МКС - это большой гаджет он уже позабыл?
Как можно быть столь откровенно двуличным?
pusin_patriot 07 января 2019 | 17:42
aleks50: Кто-нибудь может припомнить чтобы американцев в космосе поздравлял их там Папа какой не знаю, или мулла :)
Я думаю все их средства информации с таблоидами грохнулись бы пятой точкой на земле после такого "пёрла" :)
viteck 07 января 2019 | 18:08
aleks50:
"А на небе, выше звезд
космонавт Иисус Христос"...©
cattt 07 января 2019 | 17:36
А не послать бы этого мракобеса космонавтам на...!
viktorova 07 января 2019 | 17:37
Защита от дырок обеспечена.
ura_123 07 января 2019 | 17:54
viktorova: В космосе всего одна дыра,чёрная дыра и это рогозинский роскосмос)))
post_v 07 января 2019 | 17:39
а для связи Гундяев однако не стесняется гаджеты антихристовы использовать
двуликий анус
ura_123 07 января 2019 | 17:52
Как я понял,гаджеты и интернеты ему в падлу,а космос типа как заположняк???
Либо у гуни прогрессирующий когнитивный диссонанс)))
jamba 07 января 2019 | 17:52
Гаджеты осудил, назвал знаками антихриста. А коробочку летающую, забитую гаджетами, благословил - мозги сломаешь, с этими попами;)))))))))))))))
alo0000 07 января 2019 | 17:59
МКС - один большой гаджет. Надо как то это обьяснить товарищу.
grs_alx_112018 07 января 2019 | 18:01
Архангел Гавриил лично прошел через стыковочный шлюз и вручил поздравления астронавтам. За одно извинился перед американцами за задержку на на 2 недели;))
spbdweller 07 января 2019 | 18:05
Вот интересно: интернет - это пришествие антихриста, а полеты в космос - божья благодать?