Сотрудники французского телеканала ВFМ отказались освещать акции протеста «желтых жилетов»

Как передает Франс Пресс, таким образом репортеры протестуют против нападения на своих коллег.

5-го января в Руане группа журналистов ВFМ была избита. Еще один журналист телеканала получил ранения после взрыва петарды во время протестов на Елисейских полях в Париже.