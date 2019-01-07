Сотрудники французского телеканала ВFМ отказались освещать акции протеста «желтых жилетов»
Как передает Франс Пресс, таким образом репортеры протестуют против нападения на своих коллег.
5-го января в Руане группа журналистов ВFМ была избита. Еще один журналист телеканала получил ранения после взрыва петарды во время протестов на Елисейских полях в Париже.
Комментарии4
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kara 07 января 2019 | 17:34
предали профессию, как и наши журналисты когда Ельцина выбирали
pusin_patriot 07 января 2019 | 17:46
kara: Ну выбрали они тогда себе в итоге Путина, все "старые" эти Киселевы с НТВ, Гусинские и Березовские с первого канала :)
Способ напомнить современникам что бывает, когда "немножко соврешь для пользы дела (выгоды)".
kara 07 января 2019 | 17:50
pusin_patriot: про это Минкин хорошо написал-нерукопожатные
spbdweller 07 января 2019 | 18:03
kara: Мы все знали, что выборы фальсифицированы и все промолчали, и теперь у нас Путин. Вот так то.