Подозреваемый в нападении на полицейских во время столкновений в Париже 5-го января добровольно сдался властям

Как сообщил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер, подозреваемый взят под стражу и ответит за свои деяния. Имя задержанного он не уточнил. Ранее сообщалось, что на мосту Леопольда-Седара Сенгора мужчина жестоко избил жандармов.

Между тем, в сети появилось видеообращение чемпиона Франции, профессионального боксера Кристофа Деттине, который утверждает, что это он напал на стражей порядка. Боксер говорит, что он не преступник, он простой «желтый жилет», который защищает свою страну ради будущего своих детей.