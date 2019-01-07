Подозреваемый в нападении на полицейских во время столкновений в Париже 5-го января добровольно сдался властям
Как сообщил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер, подозреваемый взят под стражу и ответит за свои деяния. Имя задержанного он не уточнил. Ранее сообщалось, что на мосту Леопольда-Седара Сенгора мужчина жестоко избил жандармов.
Между тем, в сети появилось видеообращение чемпиона Франции, профессионального боксера Кристофа Деттине, который утверждает, что это он напал на стражей порядка. Боксер говорит, что он не преступник, он простой «желтый жилет», который защищает свою страну ради будущего своих детей.
Комментарии4
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edyunia 07 января 2019 | 17:38
Это вам не Валуев.
sunixyivchai 07 января 2019 | 18:02
edyunia: Тебе лучше знать, ты же многократный чемпион по боксу и другим видам единоборства.
spbdweller 07 января 2019 | 17:59
Ранее сообщалось, что на мосту Леопольда-Седара Сенгора мужчина жестоко избил жандармов.
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Почему не застрелили?
polsan 07 января 2019 | 18:03
spbdweller: не смогли видно! Французские полицейские в Европе не из пугливых самых.