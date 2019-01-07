Американский десантный корабль «Форт Макгенри» сегодня утром зашел в румынский порт Констанца
До 10-го января он будет находиться у пассажирского причала. После этого в территориальных водах Румынии и международных водах Черного моря состоятся совместные американо-румынские морские учения. За действиями американского судна наблюдает российский сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый».
«Форт Макгенри» вошел в акваторию Черного моря вчера. В командовании 6-го американского флота называют этот поход рутинным.
Комментарии16
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watson_ 07 января 2019 | 17:33
Рутинна?? А Петручио из Киеву так на них надеялся?! -))
ykra_dupa 07 января 2019 | 17:38
watson_: Да они пожрать и помыться горячей водой остановились . Где петька найдет столько еды и воды ,их же 500 рыл !))))
haldey 07 января 2019 | 17:43
ykra_dupa: Он им 500 хохлушек, каждый день новых, предложит))) Единственное, что еще конкурентноспособно на Украине, это украинки))) А больше ничего)))
gordy 07 января 2019 | 17:53
"За действиями американского судна наблюдает российский сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый»."
А где наши соколы: особым шиком будет для них пролететь в сантиметре над палубой дока?
haldey 07 января 2019 | 18:06
gordy: Дык, сдрыснул ваш палубник))) Под румынскую границу спрятался))) Еще до прилета соколов обосрался, что пришлось всех в баню отправлять к цыганам)))
za_stalina 07 января 2019 | 17:39
Пытливый огонь!
pusin_patriot 07 января 2019 | 17:50
za_stalina: Главное чтобы по итогу не переименовали в "Потливый".
Там пока ещё не до конца понятны все их планы и намерения, с учетом что Украина уже предлагала НАТО проследовать по официальному приглашению в порт Мариуполя, черт его знает с какой ноги они там завтра встанут.
ykpo_typucto 07 января 2019 | 17:40
А че не в Бердянск, а хохлы? Очко жим жим?))))
watson_ 07 января 2019 | 17:44
ykpo_typucto: Дак там рядом "Бастионы", вдруг памперсов не хватит как в прошлый раз? -))
ura_123 07 января 2019 | 17:59
watson_: уотсон,про какой прошлый раз ваша пригожинская шобла всё время талдычит???
Может про эпичную встречу со скотовозом рассейскыга военного судна?
aluksejsilver 07 января 2019 | 17:42
Если вдруг спьяну американцы задумают зайти в Азовское море, они 3 поклона и 8 пордонов перед этим сделают России. Никто из за Украины в серьёз на обострение отношений с Россией не пойдёт. Даже тупые нацисты в Киеве это понимают.
sunixyivchai 07 января 2019 | 17:46
Что бравая амердесантдура кидает хохлошлюшек? Зря значит хохлошлюшки драили свои кормушки, натирая трюма пахучим вазелином! Придётся хохлошлюшкам писать жалобы Трампу на действия его вояк!
malinskii 07 января 2019 | 17:54
у тех "рутина", а у пригожинских -эрекция....
rampa 07 января 2019 | 18:00
что, пригожинские, страшно? Вон вас сколько напустили ))))
ykpo_typucto 07 января 2019 | 18:04
rampa: А ты чего, хохлоботка, пришла? Боишься 2 гривны и пакет гречки про.бать?
tag188 07 января 2019 | 18:05
Да что же это такое? Тут американские корабли по Черному морю гуляют, а у нас грозу морей -- "Кузю" окончательно на ремонте угробили.
Чем будем пугать супостата? Наших мультиков они похоже не забоялись, над грозными воплями портянок, вообще, ржут...