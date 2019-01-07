Американский десантный корабль «Форт Макгенри» сегодня утром зашел в румынский порт Констанца

До 10-го января он будет находиться у пассажирского причала. После этого в территориальных водах Румынии и международных водах Черного моря состоятся совместные американо-румынские морские учения. За действиями американского судна наблюдает российский сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый».

«Форт Макгенри» вошел в акваторию Черного моря вчера. В командовании 6-го американского флота называют этот поход рутинным.