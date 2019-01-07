Дипломаты уже в ближайшее время могут посетить задержанного в России по подозрению в шпионаже Пола Уилана

Об этом ТАСС сообщил брат задержанного Дэвид. При этом он не уточнил, консульские службы каких стран получат разрешение на встречу с арестованным. Ранее выяснилось, что Пол Уилан является гражданином США, Канады, Ирландии и подданным Великобритании. С запросом о консульской помощи он обратился ко всем четырем государствам. Пока с ним встречался только посол США в Москве Джон Хантсман.