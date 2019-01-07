Дипломаты уже в ближайшее время могут посетить задержанного в России по подозрению в шпионаже Пола Уилана
Об этом ТАСС сообщил брат задержанного Дэвид. При этом он не уточнил, консульские службы каких стран получат разрешение на встречу с арестованным. Ранее выяснилось, что Пол Уилан является гражданином США, Канады, Ирландии и подданным Великобритании. С запросом о консульской помощи он обратился ко всем четырем государствам. Пока с ним встречался только посол США в Москве Джон Хантсман.
Комментарии2
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watson_ 07 января 2019 | 17:38
Пол, держись, Порошенка тебе уже пачпорт с вилами выписал, пятым будет, скоро Климкин привезёт, теперь за тебя вся прохрессивная общественность из Киеву.
kara 07 января 2019 | 17:48
а им охота? праздники, водка, женщины доступные вокруг, а тут в тюрьму к неудачнику(ну раз поймали) переться