Существование гаджетов и интернета – вестник пришествия Антихриста, — уверен патриарх Московский и всея Руси Кирилл
При этом он отметил, что церковь вовсе не выступает против научного прогресса. Она обеспокоена из-за несвободы человеческой личности, в связи с чем патриарх призвал ограничить чрезмерное использование гаджетов в обычной жизни. Он сравнил гаджеты с алкоголем и наркотиками.
Комментарии47
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
citizeneco 07 января 2019 | 17:59
Гаджеты и интернет, как раз, способствуют свободе человека, позволяя получать информацию из различных источников, а не только из зомбоящика, способствуют расширению кругозора, формируют целостное восприятие мира, также дают возможность почитать Библию и иметь её постоянно при себе, в гаджете, если есть такая необходимость, каждый ищет в интернете то, что соответствует его природным склонностям. А призыв Кирилла ограничить использование гаджетов говорит только о его желании владеть умами, но сейчас не времена средневековой инквизиции и в условиях научного прогресса каждый человек имеет возможность получать любую информацию и относиться к ней критически, давая ей собственную оценку, это и есть свобода.
azrilev 07 января 2019 | 18:04
То-то Президент, видимо, избегая анафемы, подался в Питер на Рождество...