При этом он отметил, что церковь вовсе не выступает против научного прогресса. Она обеспокоена из-за несвободы человеческой личности, в связи с чем патриарх призвал ограничить чрезмерное использование гаджетов в обычной жизни. Он сравнил гаджеты с алкоголем и наркотиками.