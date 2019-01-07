В Бельгии начался судебный процесс по делу о теракте в Еврейском музее

Жертвами вооруженного нападения на посетителей, произошедшего в мае 2014 года, стали четыре человека.

Процесс по делу террориста, расстрелявшего посетителей музея, стартовал в Брюсселе при беспрецедентных мерах безопасности. Как передает «Интерфакс», дворец правосудия окружен барьерами с колючей проволокой и полицейскими постами на бронеавтомобилях. Все желающие попасть в здание подвергаются двойному контролю, им запрещено проносить с собой любые электронные приборы, включая мобильные телефоны и ноутбуки.

На первом заседании была утверждена коллегия из 12 присяжных, которых отобрали из 200 человек. В ближайшие дни суд заслушает показания главного обвиняемого по имени Мехди Неммуш, а также его предполагаемого сообщника Насера Бендре, который, по версии следствия, снабдил террориста автоматом Калашникова.

Теракт произошел 24 мая 2014 года, когда Немуш открыл огонь по посетителям Еврейского музея в центре Брюсселя. Три человека погибли на месте, еще один позднее умер в больнице. Преступнику удалось скрыться, но спустя несколько дней подозреваемого задержали. Ему грозит пожизненный срок.

По примерным оценкам, суд над обвиняемым в теракте займет около семи недель. Всего планируется заслушать 120 свидетелей.