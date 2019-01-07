В Бельгии начался судебный процесс по делу о теракте в Еврейском музее
Жертвами вооруженного нападения на посетителей, произошедшего в мае 2014 года, стали четыре человека.
Процесс по делу террориста, расстрелявшего посетителей музея, стартовал в Брюсселе при беспрецедентных мерах безопасности. Как передает «Интерфакс», дворец правосудия окружен барьерами с колючей проволокой и полицейскими постами на бронеавтомобилях. Все желающие попасть в здание подвергаются двойному контролю, им запрещено проносить с собой любые электронные приборы, включая мобильные телефоны и ноутбуки.
На первом заседании была утверждена коллегия из 12 присяжных, которых отобрали из 200 человек. В ближайшие дни суд заслушает показания главного обвиняемого по имени Мехди Неммуш, а также его предполагаемого сообщника Насера Бендре, который, по версии следствия, снабдил террориста автоматом Калашникова.
Теракт произошел 24 мая 2014 года, когда Немуш открыл огонь по посетителям Еврейского музея в центре Брюсселя. Три человека погибли на месте, еще один позднее умер в больнице. Преступнику удалось скрыться, но спустя несколько дней подозреваемого задержали. Ему грозит пожизненный срок.
По примерным оценкам, суд над обвиняемым в теракте займет около семи недель. Всего планируется заслушать 120 свидетелей.
Комментарии3
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pattrick1 07 января 2019 | 17:23
В ближайшие дни суд заслушает показания главного обвиняемого по имени Мехди Неммуш, а также его предполагаемого сообщника Насера Бендре...
Антифашисты Мехди Неммуш и Насер Бендре - узники совести.
kuchumka 07 января 2019 | 17:20
С чего вдруг в Бельгии появился еврейский музей, вообще то все еврейские музеи должны быть в Израиле, по моему именно в этом корень всех проблем, не надо пихать свои музеи там где их быть не должно.