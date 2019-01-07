Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, по некоторым данным, продолжают жить в Великобритании

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия после покушения, по некоторым данным, продолжают жить в Великобритании. С тех пор, как они покинули госпиталь, об их местоположении ничего не было известно.

Вопреки предположениям о том, что Сергей и Юлия Скрипаль сейчас живут в изоляции вдалеке от Соединенного Королевства, они, вероятно, по-прежнему остаются на юге страны, проходят лечение под наблюдением узкого круга специалистов и общаются со своими друзьями, некоторые из них даже навещали Юлию этим летом. Об этом пишет газета The Daily Telegraph со ссылкой на осведомленные источники. Издание отмечает, что внешность Скрипалей, скорее всего, претерпела изменения, и они не так узнаваемы, несмотря на то, что их старые фотографии часто показывают в СМИ. По данным одного из собеседников газеты в службе безопасности, Юлии могли помочь найти работу, чтобы она имела собственный доход и могла вернуться в общество. При этом опрошенные изданием эксперты уверены, что экс-полковник ГРУ и его дочь включены в программу защиты свидетелей и за их безопасностью пристально следят.

Покушение на Сергея и Юлию Скрипалей произошло в марте прошлого года в британском Солсбери. Лондон считает, что к отравлению причастно высшее руководство России. В Москве все обвинения отрицают.

Между тем, «Телеграф» пишет со ссылкой на правительственные источники, что британские власти выяснили всё, что стоит знать об отравлении Скрипалей, в том числе и о роли Владимира Путина в организации покушения. Источники издания утверждают, что сеть агентов ГРУ, которая стоит за покушением, раскрыта, ликвидирована и в ближайшие несколько лет уже не будет угрожать Великобритании.