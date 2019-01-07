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17:00, 07 января 2019

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, по некоторым данным, продолжают жить в Великобритании

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия после покушения, по некоторым данным, продолжают жить в Великобритании. С тех пор, как они покинули госпиталь, об их местоположении ничего не было известно.

Вопреки предположениям о том, что Сергей и Юлия Скрипаль сейчас живут в изоляции вдалеке от Соединенного Королевства, они, вероятно, по-прежнему остаются на юге страны, проходят лечение под наблюдением узкого круга специалистов и общаются со своими друзьями, некоторые из них даже навещали Юлию этим летом. Об этом пишет газета The Daily Telegraph со ссылкой на осведомленные источники. Издание отмечает, что внешность Скрипалей, скорее всего, претерпела изменения, и они не так узнаваемы, несмотря на то, что их старые фотографии часто показывают в СМИ. По данным одного из собеседников газеты в службе безопасности, Юлии могли помочь найти работу, чтобы она имела собственный доход и могла вернуться в общество. При этом опрошенные изданием эксперты уверены, что экс-полковник ГРУ и его дочь включены в программу защиты свидетелей и за их безопасностью пристально следят.

Покушение на Сергея и Юлию Скрипалей произошло в марте прошлого года в британском Солсбери. Лондон считает, что к отравлению причастно высшее руководство России. В Москве все обвинения отрицают.

Между тем, «Телеграф» пишет со ссылкой на правительственные источники, что британские власти выяснили всё, что стоит знать об отравлении Скрипалей, в том числе и о роли Владимира Путина в организации покушения. Источники издания утверждают, что сеть агентов ГРУ, которая стоит за покушением, раскрыта, ликвидирована и в ближайшие несколько лет уже не будет угрожать Великобритании.

Комментарии

18

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vitaly_mg23 07 января 2019 | 17:08


Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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pattrick1 07 января 2019 | 17:17

Британские власти выяснили всё, что стоит знать об отравлении Скрипалей, в том числе и о роли Владимира Путина в организации покушения...

Ладно бы это украинские дебилы заявили, что они без допросов, без фактов, без вещественных доказательств раскрутили преступление от исполнителей до В.Путина, но англичане, это вроде бы цивилизованная нация, не такие дебилы как украинцы, но на деле, он не далеко ушли друг от друга в генетическом дебилизме.

danko_wurda 07 января 2019 | 17:43

pattrick1: а бабка данко1 жива?

pattrick1 07 января 2019 | 17:46

danko_wurda:

Она интернет-сатанистка.

aleksandr39 07 января 2019 | 17:51

pattrick1: Так вот почему дети и внуки депутатов ГОСДУРЫ ,МИДА и правительства так любят жить в Англии и США .

ykpo_typucto 07 января 2019 | 17:09

Да лан грохнули их давно, а потом покажут двух негров, типа они после пластики...

k0lenval99 07 января 2019 | 17:10

Бессердечные британцы! В такой святой день напомнить чекистам о провале.

ykra_dupa 07 января 2019 | 17:20

k0lenval99: А я вот на бритов не в обиде ,они столько говна утилизируют ,тут тебе и скрипали и литвиненко и березовский и немцов ! Низкий вам поклон от меня ! Вы главное когда к вам навальный приедет не подведите ,хотя леха не полный идиот и к вам не торопится ,может знает чего ? ))))

aleksandr39 07 января 2019 | 18:04

ykra_dupa: Так вот почему дети и внуки депутатов ГОСДУРЫ ,МИДа ,правительства так любят жить в Англии и США ,если мне не веришь спроси Сережку Лаврова ,Сережку Железняка ,Юрку Лужкова ,Вовку Соловьева ,Сережку Брылева , Скабееву ,ДЕБИЛА Шейнина

ykpo_typucto 07 января 2019 | 18:06

aleksandr39: Из всех только Лавров подходит) че,дегенерат, методичку вам лет 5 уже не обновляют?

commeilfaut 07 января 2019 | 17:25

Вперед, Британия! Назло порт-кам!

serg_anat 07 января 2019 | 17:28

Эти англицкие ребятки такие наивные..? Или они ничтоже сумняшеся считают наивными всех остальных..?

viktorova 07 января 2019 | 17:41

//продолжают жить в Великобритании. //

И правильно делают! Хорошо здесь :)

navy 07 января 2019 | 17:46

Смешной заголовок: ...продолжают жить. Удивительно! Значит МИ-6 их травила, травила, но они продолжают жить.

Ещё смешнее: сеть ликвидирована, связь восстановлена, радистка расстреляна. Группа готова к выполнению задания.

sunixyivchai 07 января 2019 | 17:56

Сделали пластику - натянули кожу с жопы на лицо и личико готово к употреблению. Живут они хорошо, Юлька даже на работу вышла - старшей помощницей младшей поломойки. Осталось Юльку выдать замуж за носатого с лошадиными зубами англосакса и быть ей англичанкой.

aluksejsilver 07 января 2019 | 17:57

Что значит жить... Юлию просто не выпускают!

aluksejsilver 07 января 2019 | 17:59

Англии комплекс былого величия покоя не даёт! Только поезд давно ушёл... Лезет во все дыры.

spbdweller 07 января 2019 | 18:08

по некоторым данным, продолжают жить в Великобритании.
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смотреть российское телевидение и восхищаться Путиным?

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