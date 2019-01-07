18-летняя подданная Саудовской Аравии забаррикадировалась в гостиничном номере в Бангкоке из-за угрозы депортации

Рахаф Мохаммед Алькунун добивается убежища в Австралии. Как передает Associated Press, Алькунун сбежала от семьи, прилетела в Бангкок, где собиралась сделать пересадку на рейс в Австралию. Журналистам «Би-би-си» она рассказала, что в аэропорту у нее забрали загранпаспорт. Возвращение в семью и на родину, как утверждает беженка, грозят ей смертью. Представителям правозащитной организации Human Rights Watch она рассказала, что родственники-мужчины на шесть месяцев закрыли ее в комнате, избивали и угрожали убить за то, что она постриглась. По ее словам, она отреклась от ислама и просит помощи у Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.