Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на могиле отца поклялся поставить точку в переговорах с Россией по поводу Курильских островов. По словам Абэ, его отец — Синтаро Абэ — занимался вопросами российско-японских отношений и тоже поклялся сделать все возможное, чтобы «сдвинуть ситуацию с мертвой точки». Мирный договор между Россией и Японией не удается подписать уже более 70 лет. Условием его заключения Токио называет возвращение четырех Курильских островов. Москва считает, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет над ними не подлежит сомнению.