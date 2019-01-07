Украина направила в ЕСПЧ иск против России
Киев требует признать незаконным арест украинских моряков после пограничного инцидента в Керченском проливе. 24 украинских моряка решением российского суда арестованы до 25 января по обвинению в незаконном пересечении госграницы РФ.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kamen_12 07 января 2019 | 16:37
Сначала ЕСПЧ должен признать не законным госпереворот на Украине
lenia_kosoy 07 января 2019 | 16:38
Пущай Куев сосёт куй с причмокиванием в затяжку для большего кайфу! Этих морячков уже распечатали в попки и дрючат с наклоном кастрюли до пола и с прогибом горбатой спины. Слава хохлосранским пидарасам, героям геморроя слава!