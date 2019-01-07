Российских граждан на затонувшем у берегов Турции сухогрузе «Волга-Балт» не было

Об этом РИА сообщили в российском посольстве в Анкаре. Там уточнили, что в состав экипажа входили 11 граждан Украины и двое Азербайджана. Украинские дипломаты ранее подтвердили, что из 6-ти погибших четверо украинцы. Семерых удалось спасти.

Судно под панамским флагом подало сигнал бедствия рано утром. По поступающим сведениям, в условиях шторма оно разломилось пополам.