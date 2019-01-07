Граждан России не было на борту затонувшего возле турецкого Самсуна судна
Об этом сообщает посольство России в Турции. Ранее сообщалось, что грузовое судно, на котором были россияне, затонуло в Черном море. По данным агентства Анадолу, погибли 6 человек, семеро спасены. Судно «Волга-Балт» шло под панамским флагом. Во время кораблекрушения, оно развалилось пополам и затонуло.
Комментарии2
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pantera_1 07 января 2019 | 16:17
Из 13 членов команды 11 - украинцы. Четверо из них погибло. Царство небесное.
plidurok Андрей Филимонов 07 января 2019 | 16:25
Граждан России не было на борту ... Ура?