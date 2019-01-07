Существование гаджетов и интернета – вестник пришествия Антихриста, — уверен патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Он призвал ограничить чрезмерное использование гаджетов в обычной жизни. Патриарх Кирилл сравнил гаджеты с алкоголем и наркотиками.
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Он призвал ограничить чрезмерное использование гаджетов в обычной жизни. Патриарх Кирилл сравнил гаджеты с алкоголем и наркотиками.
Комментарии36
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lenia_kosoy 07 января 2019 | 16:32
Это сродни хохлосраинским калонизированным автофекалиям! Ну там сам Пидр Пидрошенко заверил, что никто у них не отберёт автофекалии, он сам их будут нюхать!
glebbalbesov 07 января 2019 | 16:34
Ммммм... На йэху это конечно глупо просить, тут верят на слово, но хотелось бы оригинал увидеть или почитать.
robert271 07 января 2019 | 16:36
А насчет "Мурки " рекомендации будут ?
mathmovesu 07 января 2019 | 16:36
а исче, говорит патриарх гундяй - фотошоп, ссука, спалил меня с часиками - тоже зло антихристово...