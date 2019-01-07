Президент России Владимир Путин посетил сегодня в Петербурге Петропавловскую крепость

Президент России Владимир Путин сегодня днем посетил фамильную усыпальницу Романовых на территории Петропавловской крепости. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Президент осмотрел собор на территории крепости и сфотографировался с посетителями музея. Затем Путин произвел традиционный полуденный выстрел из пушки Нарышкина бастиона. Стрелял президент не один, а вместе с почетным строителем России Владимиром Бендетом. Бендет празднует сегодня юбилей, и Путин подарил строителю ручку.

Также президент кратко пообщался с учениками Суворовского военного училища, которых построили рядом. Позже глава государства тут же в крепости посетил фестиваль ледовых скульптур, где приклеил на память монетку к огромной свинье-копилке из льда.

Напомним, Путин прибыл в Петербург в воскресенье и первым делом вместе с временным губернатором Александром Бегловым и министром здравоохранения Вероникой Сковорцовой посетил детский хоспис, а ночью участвовал в рождественском богослужении в соборе, где был крещен. Отметим, рождество в Петербурге Путин проводит второй год подряд.