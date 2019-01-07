Президент России Владимир Путин посетил сегодня в Петербурге Петропавловскую крепость
Президент России Владимир Путин сегодня днем посетил фамильную усыпальницу Романовых на территории Петропавловской крепости. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Президент осмотрел собор на территории крепости и сфотографировался с посетителями музея. Затем Путин произвел традиционный полуденный выстрел из пушки Нарышкина бастиона. Стрелял президент не один, а вместе с почетным строителем России Владимиром Бендетом. Бендет празднует сегодня юбилей, и Путин подарил строителю ручку.
Также президент кратко пообщался с учениками Суворовского военного училища, которых построили рядом. Позже глава государства тут же в крепости посетил фестиваль ледовых скульптур, где приклеил на память монетку к огромной свинье-копилке из льда.
Напомним, Путин прибыл в Петербург в воскресенье и первым делом вместе с временным губернатором Александром Бегловым и министром здравоохранения Вероникой Сковорцовой посетил детский хоспис, а ночью участвовал в рождественском богослужении в соборе, где был крещен. Отметим, рождество в Петербурге Путин проводит второй год подряд.
Комментарии10
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askol2016 07 января 2019 | 16:10
Вот ведь бездарь никчемный! Страна погружается в нищету и болото, а он в пушечки играет, монетки клеит... Хоть что-нибудь для людей сделай!
danko1 07 января 2019 | 16:18
askol2016: А роль населения, как всегда, для него сотрудники ФСО с семьями изображали.
От реального народа этого труса зачистками защищают.
novyrusich 07 января 2019 | 16:30
danko1: Путин подарил строителю ручку.
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Небось ту, которую у Дерипаски отнял.
Вот так и должен действовать настоящий вождь: отнимать у олигархов и отдавать народу..
eduard1958 07 января 2019 | 16:13
Останься там,чучело!
novyrusich 07 января 2019 | 16:33
eduard1958: Нельзя, его в другом месте ждут.
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The Telegraph: убийство Скрипалей с помощью "Новичка" одобрил Путин
время публикации: 13:16 | последнее обновление: 13:16 блог версия для печати
Британские власти обладают полной и детальной информацией о попытке отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля – включая свидетельства причастности к данному преступлению президента РФ Владимира Путина, который лично санкционировал использование нервно-паралитического отравляющего вещества "Новичок".
Об этом пишет в понедельник, 7 января, британское издание The Telegraph со ссылкой на собственные источники.
В ходе расследования установлены личности агентов ГРУ, причастных к покушению на Скрипалей, которые совершили множество промахов. В статье The Telegraph приведен в качестве примера одного из них тот факто, что у агентов спецслужбы были загранпаспорта той же серии с номерами, отличавшимися последней цифрой.
Эта информация позволила идентифицировать большую часть сотрудников ГРУ, которые выезжали из России для проведения спецопераций.
kisa2000 07 января 2019 | 16:13
с Романовыми хочет лечь рядом ?
marineru 07 января 2019 | 16:18
И чтобы там задержался лет так на 10.
yralez 07 января 2019 | 16:24
Как бы двойник не износился или за настоящего примут, а того отправят......к романовым.
sasass 07 января 2019 | 16:30
Монарх посетил венценосный погост и что он там ищет в стране не нашей ...
vip1707 07 января 2019 | 16:36
Есть, есть там в Петропавловке палаты каменные!
Можно было бы сдать ему в пожизненную аренду.
Наверное, присматривался...