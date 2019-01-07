В Федерации независимых профсоюзов России предложили увеличить минимальный размер оплаты труда в два раза

Там считают, что для этого необходимо изменить методику расчета потребительской корзины.

Потребительская корзина, связанная с МРОТ, должна быть расширена до размера минимального потребительского бюджета, убежден глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков. В интервью «Российской газете» он сказал, что этот показатель сейчас составляет около 25 тысяч рублей, в то время как минимальный размер оплаты труда в России с 1 января – 11 тысяч 280 рублей. Шмаков отметил, что в ушедшем году удалось добиться ежегодной индексации МРОТ и доведения его до уровня прожиточного минимума. Однако, по его мнению, этот показатель не соответствует реальным нуждам людей. Кроме того, глава федерации независимых профсоюзов считает, что расходы на продукты в потребительском бюджете должны составлять не более трети всех расходов. Идею повысить МРОТ до 25 тысяч рублей поддерживают в Госдуме, об этом агентству РИА Новости сказал глава профильного комитета Ярослав Нилов. При этом он отметил, что правительство сейчас не поддерживает подобные изменения и рекомендует их отклонить.

Тем временем в Совете Федерации считают, что финансовые возможности регионов не позволят резко повысить МРОТ, передает агентство ТАСС.