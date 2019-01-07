В Федерации независимых профсоюзов России предложили увеличить минимальный размер оплаты труда в два раза
Там считают, что для этого необходимо изменить методику расчета потребительской корзины.
Потребительская корзина, связанная с МРОТ, должна быть расширена до размера минимального потребительского бюджета, убежден глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков. В интервью «Российской газете» он сказал, что этот показатель сейчас составляет около 25 тысяч рублей, в то время как минимальный размер оплаты труда в России с 1 января – 11 тысяч 280 рублей. Шмаков отметил, что в ушедшем году удалось добиться ежегодной индексации МРОТ и доведения его до уровня прожиточного минимума. Однако, по его мнению, этот показатель не соответствует реальным нуждам людей. Кроме того, глава федерации независимых профсоюзов считает, что расходы на продукты в потребительском бюджете должны составлять не более трети всех расходов. Идею повысить МРОТ до 25 тысяч рублей поддерживают в Госдуме, об этом агентству РИА Новости сказал глава профильного комитета Ярослав Нилов. При этом он отметил, что правительство сейчас не поддерживает подобные изменения и рекомендует их отклонить.
Тем временем в Совете Федерации считают, что финансовые возможности регионов не позволят резко повысить МРОТ, передает агентство ТАСС.
Комментарии5
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polsan 07 января 2019 | 16:09
В Федерации независимых профсоюзов России предложили увеличить минимальный размер оплаты труда в два раза
а у депутатов снизить на столько же, чтобы пожили жизнью более приближенной к жизни своих избирателей.
rvs_68 07 января 2019 | 16:16
polsan: "В Федерации независимых профсоюзов России предложили увеличить минимальный размер оплаты труда в два раза "
И ФНПР, и депутатам главное занять позицию "мы же предлагали"...
От них все равно ничего не зависит, так как первые никогда не выведут "членов профсоюзов" в желтых жилетах на улицы, а вторые никогда не проголосуют "против Нашего Всего и правительства".
Но на следующих выборах нам будут рассказывать, как "плохое правительство" зарубило их "хорошую инициативу".
;-!
;-!
danko1 07 января 2019 | 16:22
rvs_68: Правительство- исполнительная власть и не имеет права давать указание ГД.
Но у нас всё это символика, когда Путин власть полностью узурпировал.
А вот посадить на эту потребительскую корзину Путина, Медведева и их очень многочисленных холуёв всюду во власти, хорошо бы было.
Тогда они бы и о народе вспомнили.
aleks50 Алексей Клубников 07 января 2019 | 16:20
Для этого придётся развиолончелить кремлёвского пересидента.
ivashnev 07 января 2019 | 16:28
Увеличение МРОТ всегда просто увеличение зарплатных налогов.