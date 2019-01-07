Украина направила иск против России в Европейский суд по правам человека из-за инцидента в Керченском проливе
Киев требует признать незаконным арест 24 моряков, — сообщает ТАСС.
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Киев требует признать незаконным арест 24 моряков, — сообщает ТАСС.
Комментарии6
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tv_victim 07 января 2019 | 16:11
Интересно, с каких это пор незаконное пересечение государственной границы группой лиц по предварительному сговору перестало быть наказуемым? Ну давайте тогда рассматривать это как вторжение иностранного военного флота в пределы нашего государства! Тогда Россия просто обязана дать отпор агрессору и действовать по законам военного времени!
ditar 07 января 2019 | 16:20
tv_victim: с каких пор нейтральные воды сталт российскими?
igor919191 07 января 2019 | 16:21
tv_victim: Надо было их всех утопить в проливе. Было бы меньше проблем.
idruker 07 января 2019 | 16:25
tv_victim: "с каких это пор незаконное пересечение государственной границы группой лиц по предварительному сговору перестало быть наказуемым?" - с тех пор как появился режим, толкующий законы как ему угодно
sebastian_pereira_ 07 января 2019 | 16:26
tv_victim: А где там граница России проходит? Ну не то , что гопота путинская считает границей, а признанная международным сообществом и закрепленная ратифицированными договорами?
igor919191 07 января 2019 | 16:29
Томос добавился к таким неологизмам, как Евромайдан, донецкий киборг, безвиз... Это все часть нашей великой истории", - отметил Рошен 1.
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