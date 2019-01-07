Премьер Японии Синдзо Абэ поклялся над могилой своего отца поставить точку в переговорах о мирном договоре с Россией

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ поклялся над могилой своего отца поставить точку в переговорах с Россией о заключении мирного договора. Об этом сообщает телеканал NHK. Ранее Абэ уверял, что российско-японские переговоры находятся в заключительной стадии.

Между тем, президент Путин на встрече с японским премьером в Сингапуре в сентябре прошлого года предложил Японии заключить мирный договор без предварительных условий.

В свою очередь, японский премьер назвал ненормальной ситуацию отсутствия мирного договора с Россией и заявил, что Москве и Токио нужно прекратить создавать сложности детям и внукам.

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Токио называет возвращение островов условием заключения мирного договора с Россией, который не был подписан после Второй мировой войны.