Премьер Японии Синдзо Абэ поклялся над могилой своего отца поставить точку в переговорах о мирном договоре с Россией
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ поклялся над могилой своего отца поставить точку в переговорах с Россией о заключении мирного договора. Об этом сообщает телеканал NHK. Ранее Абэ уверял, что российско-японские переговоры находятся в заключительной стадии.
Между тем, президент Путин на встрече с японским премьером в Сингапуре в сентябре прошлого года предложил Японии заключить мирный договор без предварительных условий.
В свою очередь, японский премьер назвал ненормальной ситуацию отсутствия мирного договора с Россией и заявил, что Москве и Токио нужно прекратить создавать сложности детям и внукам.
Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Токио называет возвращение островов условием заключения мирного договора с Россией, который не был подписан после Второй мировой войны.
Комментарии8
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rexis 07 января 2019 | 16:15
Придется делать харакири если острова не отойдут Японии ?
alex949 07 января 2019 | 16:16
Зачем писать об одном и том же с прошлого года - никто не собирается отдавать Курильские острова Японии !
Если для провокации недовольства - это другое дело, есть такие указания от заокеанских хозяев...
udavi_naebabchenko 07 января 2019 | 16:17
А что Абэ - неграмотный? Он всегда ставит в документах вместо своей подписи точки?
kisa2000 07 января 2019 | 16:22
Россия, держись, самурай сказал- самурай сделал.
watson_ 07 января 2019 | 16:33
kisa2000: Это Вы про Абэ и сеппуку?? Это его личное дело?!
koshkaedu 07 января 2019 | 16:32
Россия сама должна быть заинтересована отдать эти четыре японских острова
Японии, потому что после этого вся Сибирь и Дальний Восток будут де-факто
исключительной эксклюзивной экономической зоной Японии и заживёт Россия
за Уралом как сама Япония. Успехов в Новом году!
buzukin075 07 января 2019 | 16:38
koshkaedu: КошкаЕду, а ты знаешь, што в национальном японском музыкальном инструменте струны сделаны из кошачьих кишок? Шоб ты так жил! Представляешь - Абэ сделал харакири, а на его поминках звучат твои кишки - да просто пестня! :)
neyexo 07 января 2019 | 16:34
Только навредит себе болтовней.
Сидел бы тихо и радовался