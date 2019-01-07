Питерский Зенит предложил 10 миллионов евро за центрального защитника Фейенорда Джерри Сен-Жюста

Питерский Зенит предложил 10 миллионов евро за центрального защитника Фейенорда и молодежной сборной Голландии Джерри Сен-Жюста. По информации местных СМИ, голландский клуб оценивает 22-летнего футболиста примерно в эту же сумму. Игрок с 16 лет выступал за юношеские сборные Голландии: за молодежную команду провел 6 матчей, в национальную сборную пока не вызывался.