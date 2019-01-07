Питерский Зенит предложил 10 миллионов евро за центрального защитника Фейенорда Джерри Сен-Жюста
Питерский Зенит предложил 10 миллионов евро за центрального защитника Фейенорда и молодежной сборной Голландии Джерри Сен-Жюста. По информации местных СМИ, голландский клуб оценивает 22-летнего футболиста примерно в эту же сумму. Игрок с 16 лет выступал за юношеские сборные Голландии: за молодежную команду провел 6 матчей, в национальную сборную пока не вызывался.
Комментарии8
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watson_ 07 января 2019 | 15:48
Может деньги Газпрома пустить на газификацию российских сёл, а в футбол пусть играют наши парни за хорошую, но в мерках разумного ,зарплату, возможно тогда не будут Кокорины и Мамаевы фордыбачить, а будут заниматься своим делом? -))
danko1 07 января 2019 | 15:52
Если Газпром - народное достояние, то почему он разбазаривает деньги без ведома своего хозяина-народа, когда у народа нет ни газа у многих, ни средств на самое необходимое?
kottigr1 07 января 2019 | 15:55
watson_: Государственные деньги РФ идут на развитие спорта какой страны ? Голландии ?
piterjanis 07 января 2019 | 16:09
watson_: Согласен. Приветствую Вас!
watson_ 07 января 2019 | 16:18
piterjanis: Взаимно!
yralez 07 января 2019 | 15:52
При спутинижженных пенсиях в 120 евро.....суки.
gvzdk 07 января 2019 | 15:52
Аргентинцами уже наигрались, голландцы на очереди? До "дна" у них, видимо, еще далеко...
cedegrinn 07 января 2019 | 16:01
А говорили - денег нет...