Московский художественный театр имени Чехова вступился за актера Игоря Верника

В пресс-службе театра назвали несправедливыми и неправильными нападки на Верника, который «стал заложником административных нестыковок и недоработок». Как говорится в официальном заявлении, МХТ намерен отстаивать право своих сотрудников на проезд к театру по Камергерскому переулку, который является пешеходной зоной.

Ранее ГИБДД оштрафовало Верника на 500 рублей за езду по пешеходной зоне. Сам актер заявил телеканалу Москва 24, что получил разрешение от МХТ имени Чехова. Он добавил, что ехал «предельно аккуратно, на минимальной скорости, учитывая большое количество людей».