Московский художественный театр имени Чехова вступился за актера Игоря Верника
В пресс-службе театра назвали несправедливыми и неправильными нападки на Верника, который «стал заложником административных нестыковок и недоработок». Как говорится в официальном заявлении, МХТ намерен отстаивать право своих сотрудников на проезд к театру по Камергерскому переулку, который является пешеходной зоной.
Ранее ГИБДД оштрафовало Верника на 500 рублей за езду по пешеходной зоне. Сам актер заявил телеканалу Москва 24, что получил разрешение от МХТ имени Чехова. Он добавил, что ехал «предельно аккуратно, на минимальной скорости, учитывая большое количество людей».
Комментарии11
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kotbajune 07 января 2019 | 15:37
"Он добавил, что ехал «предельно аккуратно, на минимальной скорости, учитывая большое количество людей»."
А о нравственных травмах народных масс он не подумал?
danko1 07 января 2019 | 15:40
kotbajune: Доверенные лица узурпатора вне критики и вне закона. И на народ плюют.
Вопрос только: за чей счет охрана у этого холуя?
kotbajune 07 января 2019 | 15:44
вот, о чём я и говорил!!!!
посмотрите как травмирована danko1... УЖАС!!!
romashka__ 07 января 2019 | 15:45
Позор МХТ имени Чехова. Верник виноват - ответь.
novyrusich 07 января 2019 | 16:00
romashka__: Можно узнать в чем виноват Верник?*
Вам же объяснили, что служащие театра имеют права проезда по Камергерскому переулку. Иного пути проехать к театру нет.
Все этим пользуются и вдруг Верник оказался виноват. В чем?
danko1 07 января 2019 | 16:05
novyrusich: Правила он нарушил, за что был оштрафован на 500 руб., как за езду по тротуару.
И разве сложно, когда там была толпа, пройти небольшой отрезок пути пешком?
novyrusich 07 января 2019 | 16:16
danko1: Верника оштрафовали на минимальную сумму в 500 рублей чисто формально и чтобы отреагировать на потребу толпы. Только и всего.
tv_victim 07 января 2019 | 16:06
novyrusich: ну, например, в Кремль тоже не особо проедешь. Он туда тоже так, с охраной и на тачке? По-Вашему, придворный паяц не может сто метров пешком пройти? И оштрафовали его за что, если он так уж имел право там ездить?
novyrusich 07 января 2019 | 16:19
tv_victim: Почему, те кого приглашают в Кремль и те, кто там работает еще как туда ездят.
Верника оштрафовали на минимальную сумму в 500 рублей чисто формально и чтобы отреагировать на потребу толпы. Только и всего.
Тов. Путин вообще ездит в сопровождении огромного кортежа.
Да. Но мог бы и пешком пройти, не развалился бы. Но ездит.
Никто не возмущается.
Даже Кириенко ездит, такой гад.
И Диман ездит с кортежем.
guini 07 января 2019 | 16:07
novyrusich: Вам же объяснили, что служащие театра имеют права проезда по Камергерскому переулку ===== если бы имели право , то Верника бы не оштрафовали. И судя по тому что не Асею артистов театра штрафуют дважды в день, выход какой-то есть
novyrusich 07 января 2019 | 16:13
guini: Верника оштрафовали на минимальную сумму в 500 рублей чисто формально и чтобы отреагировать на потребу толпы. Только и всего.
И судя по тому, что других артистов не штрафуют, а они ездят, это сам Миронов сказал, волна была поднята специально против Верника.