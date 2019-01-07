В Курске праздничные мероприятия ЛДПР закончились давкой во время раздачи сладких подарков и сувениров
В Курске праздничные мероприятия ЛДПР закончились давкой во время раздачи сладких подарков и сувениров с символикой партии. Кадры опубликованы на YouTube. На видео местного портала медиасети видно, что многие люди были в толпе с детьми. В пресс-службе курской полиции «Коммерсанту» рассказали, что в правоохранительные органы никто не обращался, данных о пострадавших нет.
Комментарии10
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able_seamans 07 января 2019 | 15:47
А конфеты наверное были от фабрики Рошен? )))
polsan 07 января 2019 | 15:52
Судя по записи, слишком много бедных, у которых даже нет денег на конфеты!
benin_papa__ 07 января 2019 | 16:15
polsan:
Денег на конфеты нет. И мозгов для зарабатывания денег тоже нет.
Зато, взамен денег и мозгов, есть масса свободного времени болтаться по улицам.
vova6_let 07 января 2019 | 15:53
"С жиру бесились" ?
nns33 07 января 2019 | 15:54
Видели это столпотворение не очень умных людей. ЛДПР не это позорище надо было устраивать,а отдать подарки в детские дома и дома престарелых. Именно там самые забытые обществом. Их душу надо было порадовать.
benin_papa__ 07 января 2019 | 16:24
nns33:
Дались Вам эти детские дома, право слово...
Там не «забытые», там никому не нужные ещё дорождения.. Побочный продукт бесконтрольного спаривания разного рода маргиналов.
В отношение стариков согласен. Большинство заслуживают достойного завершения жизни.
rampa 07 января 2019 | 16:36
benin_papa__: а ребенок-то чем виноват? Речь о милосердии и помощи тем, кто еще (или уже) не способен сам обеспечить свою жизнь.
Тем более, что сам не знаешь, как свою жизнь заканчивать будешь.
omichka 07 января 2019 | 15:57
тьфу
benin_papa__ 07 января 2019 | 16:02
Все в контексте. На сборище ЛДПР ожидаемо собрались глупые, злые и агрессивные совки. Готовые за халяву удавиться. Не говоря уж про удавить других недостроителей коммунизма.
pravdatut 07 января 2019 | 16:04
То мучные блины на лопатах, то деньги кидают ...Издеваются над бедными людьми.