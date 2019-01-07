В Курске праздничные мероприятия ЛДПР закончились давкой во время раздачи сладких подарков и сувениров с символикой партии. Кадры опубликованы на YouTube. На видео местного портала медиасети видно, что многие люди были в толпе с детьми. В пресс-службе курской полиции «Коммерсанту» рассказали, что в правоохранительные органы никто не обращался, данных о пострадавших нет.