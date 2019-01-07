Существование гаджетов и интернета – вестник пришествия Антихриста, — уверен патриарх Московский и всея Руси Кирилл
При этом он отметил, что церковь вовсе не выступает против научного прогресса. Она обеспокоена из-за несвободы человеческой личности, в связи с чем патриарх призвал ограничить чрезмерное использование гаджетов в обычной жизни. Он сравнил гаджеты с алкоголем и наркотиками.
Комментарии45
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isnovvanaarene 07 января 2019 | 16:13
//Существование гаджетов и интернета – вестник пришествия Антихриста//
А давайте порассуждаем вестником чего является ФСОшная охрана патриарха. У него ведь свой Охранник имеется, не доверяет что ли?
evkryl 07 января 2019 | 16:18
isnovvanaarene: А давайте порассуждаем вестником чего является...
"Давайте порассуждаем" это вы смешно сказали. а вы умеете? Вы пока даже не продемонстрировали способности найти точную цитату. И предлагаете порассуждать над фантазией редактора. А он личность творческая.
А сказал Кирилл примерно так "Так вот, контроль из одной точки - это предвестие пришествия Антихриста, если говорить о христианском взгляде. Антихрист - это та личность, которая будет во главе всемирной паутины, контролирующей весь человеческий род".
Вот. Уже можете пытаться порассуждать. Но разве контроль за информацией из одной точки не зло? Или смотря чья точка?
arkadius_nex 07 января 2019 | 16:15
"Существование гаджетов и интернета – вестник пришествия Антихриста"
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А существование на руке высшего иерарха РПЦ часов Breguet,
стоимостью в сумму среднестатистической зарплаты россиянина за 10 лет, это, разумеется, вестник пришествия Царства Божия на земле.
mag_1 07 января 2019 | 16:16
вот теперича, как верующего-то можно в метре определить: сидит бедолага без тлф , значит, верующий!!!!
balya 07 января 2019 | 16:17
Всё приехали... Пора старого маразматика менять.
koshkaedu 07 января 2019 | 16:21
Нечеловеческие личности кончились, перешёл на человеческие.