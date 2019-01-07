Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, вероятнее всего, остаются на территории Великобритании

Они живут не в полной изоляции, — сообщает газета Дейли Телеграф со ссылкой на источники в спецслужбах. По сведениям издания, Юлия поддерживает связь с близкими друзьями. Некоторые даже навещали ее минувшим летом. По версии британской стороны, в марте 2018-го года Скрипали подверглись воздействию нервнопаралитического вещества. После выписки из больницы местонахождение Скрипалей было неизвестно, в том числе и членам их семьи.