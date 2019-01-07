Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, вероятнее всего, остаются на территории Великобритании
Они живут не в полной изоляции, — сообщает газета Дейли Телеграф со ссылкой на источники в спецслужбах. По сведениям издания, Юлия поддерживает связь с близкими друзьями. Некоторые даже навещали ее минувшим летом. По версии британской стороны, в марте 2018-го года Скрипали подверглись воздействию нервнопаралитического вещества. После выписки из больницы местонахождение Скрипалей было неизвестно, в том числе и членам их семьи.
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
watson_ 07 января 2019 | 15:36
Похоже этот фарс не имеет конца, как только у мелкобритов какие проблемы, так сразу всплывает этот Скрипаль, всем кто не выжил из ума понятно, что этот клован никому не интересен, тем более не нужен, кроме своих бывших хозяев из МИ-6, но и им он нужен только как сакральная жертва, хотя какая сакральная из этой пустышки, но как говорится - слепила из того что было?! -))
hastings 07 января 2019 | 15:58
watson_: Почему Британия не хочет их выдать российскому правосудию? Потому что они нужны для провокаций?
watson_ 07 января 2019 | 16:07
hastings: Кого , Скрипалей? Их вроде никто и не требует , ни для правосудия, ни ещё для чего либо?! Скрипаля Путин отпустил, то ли поменял, так что продажный Скрипаль России не интересен, давно "сбитый лёдчик". Там в Лондоне полно всяких беглых банкиров аферистов которые вывезли из России огромные деньги, украв их предварительно, вот ЭТИХ Лондон точно не выдаёт, они для бритов родные.-)
bolshoysceptic 07 января 2019 | 16:09
hastings: Не надо бредить. Скрипаль уже тянул срок в России .
С 2010 года, после помилования и обмена заключёнными шпионами между Россией и США, живёт в Великобритании, где получил британское гражданство, сохранив также и российское.
henry52 07 января 2019 | 16:07
watson_: О! А вот и Ватсон с кичи вернулся! Видать совсем бедолаге мозги отбили. Раньше он такой пурги не нес...
mm1902net 07 января 2019 | 15:40
В частичной изоляции?
captainobvious 07 января 2019 | 15:52
highly likely?
tv_victim 07 января 2019 | 16:02
Вот просто интересно, сколько таких полковников сдрыснуло в стан врага? И сравнить с тем, сколько иностранных полковников слиняло оттуда сюда.... Уверен, счет будет разгромным!
georgij65 07 января 2019 | 16:22
Ой, какая радость - похищенная в Англии российская гражданка Юлия Скрипаль живет не в полной изоляции. К ней в этом году даже кого-то допускали. Вот с кого надо брать пример российским правозащитникам, а то собирутся с президентом и какую-то хренотень часами обсуждают. Правда, это тяжело делать - они сунулись к американцам, а те их послали. И там есть чему поучиться - каждый год полицейские в США расстреливают десятки негров, показавшихся им подозрительными.