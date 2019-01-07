Посольство России выясняет, есть ли российские граждане среди погибших в результате крушения судна у турецких берегов
Посольство России в Турции выясняет, есть ли российские граждане среди погибших в результате крушения судна у турецких берегов. Ранее сообщалось, что грузовое судно, на котором были россияне, затонуло в Черном море. По данным агентства Анадолу, погибли 6 человек, семеро спасены. Судно «Волга-Балт» шло под панамским флагом. Во время кораблекрушения, оно развалилось пополам и затонуло.
Комментарии1
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cedegrinn 07 января 2019 | 15:55
Судно "Волго-Балт" под панамским флагом?
Это как?
Продали?