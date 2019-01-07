В ФРГ следователи допросили возможного свидетеля хакерского нападения на политиков, о котором стало известно в пятницу

По всей видимости, речь не идет об иностранных спецслужбах. Сотрудники Федерального ведомства по борьбе с уголовными преступлениями обыскали квартиру и мусорные контейнеры 19-летнего программиста в городе Хайльбронн, который находится в южно-германской земле Баден-Вюртемберг. Молодой человек пока считается свидетелем в процессе расследования хакерской атаки, жертвами которой стали сотни политиков бундестага и правительства ФРГ, а также журналисты телеканалов ARD и ZDF, известные сатирики, актеры и певцы. В декабре в сеть попали тысячи данных из личных электронных архивов и соцсетей, в том числе частная переписка, фотографии, а также адреса и телефоны.

Как сообщает немецкое телевидение, следователи провели многочасовой допрос свидетеля и конфисковали все его технические приборы. По словам юноши, он находился в контакте с хакером, который распространил личные данные политиков и знаменитостей через фальшивый и уже ликвидированный аккаунт в «Твиттере». Публикация нелегально полученных данных стала известна в четверг вечером благодаря бывшему кандидату на пост канцлера от СДПГ Мартину Шульцу. После многочисленных звонков неизвестных он обратился в полицию. Бундестаг был проинформирован в ночь с четверга на пятницу о том, что хакерской атакой затронуты многочисленные депутаты. Лишь политики партии «Альтернатива для Германии» не подверглись нападению. Представитель Федерального ведомства по информационной безопасности заявил, что сети правительства ФРГ и бундестага не были затронуты кибератакой.

В нападении, по всей видимости, не были повинны иностранные спецслужбы. Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер собирается в ближайшие дни проинформировать общественность о результатах расследования. Ранее германское МВД и ведомство по информационной безопасности подверглись критике за хаотичное расследование происшествия. Министр юстиции ФРГ Катарина Барлей пообещала проверить возможность более жестких предписаний по безопасности для производителей программного обеспечения и владельцев интернет-платформ.