Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на могиле своих предков поклялся подписать мирный договор с Россией

Переговоры по вопросу соглашения между странами возобновились в ноябре. Синдзо Абэ дал клятву каждый день прилагать усилия и сделать все возможное, чтобы продвинуться в диалоге с Россией по Курилам и поставить точку в этом вопросе. Слова премьера цитирует сайт телекомпании NHK. Это заявление Абэ сделал во время посещения могилы своего отца Синтаро Абэ, который в 80-х был министром иностранных дел Японии и также занимался вопросами заключения мирного договора и принадлежности Курильских островов. Премьер-министр подчеркнул, что сейчас настал поворотный момент.

Выйти на заключение этого соглашения Москва и Токио не могут уже более 70 лет из-за территориальных разногласий. Япония претендует на несколько Курильских островов, Россия стоит на позиции, что эти территории принадлежат ей по итогам Второй мировой войны. Раниее Абэ подчеркивал, что в случае передачи островов Японии, власти страны не намерены переселять живущих там россиян и весь процесс должен проходить с их согласия. Последние переговоры японского премьера с президентом России Владимиром Путиным состоялись в середине ноября в Сингапуре На них стороны подтвердили намерение ускорить процесс заключения мирного договора