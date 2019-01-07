Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на могиле своих предков поклялся подписать мирный договор с Россией
Переговоры по вопросу соглашения между странами возобновились в ноябре. Синдзо Абэ дал клятву каждый день прилагать усилия и сделать все возможное, чтобы продвинуться в диалоге с Россией по Курилам и поставить точку в этом вопросе. Слова премьера цитирует сайт телекомпании NHK. Это заявление Абэ сделал во время посещения могилы своего отца Синтаро Абэ, который в 80-х был министром иностранных дел Японии и также занимался вопросами заключения мирного договора и принадлежности Курильских островов. Премьер-министр подчеркнул, что сейчас настал поворотный момент.
Выйти на заключение этого соглашения Москва и Токио не могут уже более 70 лет из-за территориальных разногласий. Япония претендует на несколько Курильских островов, Россия стоит на позиции, что эти территории принадлежат ей по итогам Второй мировой войны. Раниее Абэ подчеркивал, что в случае передачи островов Японии, власти страны не намерены переселять живущих там россиян и весь процесс должен проходить с их согласия. Последние переговоры японского премьера с президентом России Владимиром Путиным состоялись в середине ноября в Сингапуре На них стороны подтвердили намерение ускорить процесс заключения мирного договора
Комментарии14
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yralez 07 января 2019 | 15:07
Пока денег не даст этому.....из Озера. может хоть заклясться.
kotbajune 07 января 2019 | 15:12
или согласно кодексу бусидо сделать себе харакири
haldey 07 января 2019 | 15:21
kotbajune: Так загонять себя в угол самому, к чему?
Острова не отдадут, это понятно... Предложение, без всяких, условий сам отверг... Точно, харакири готовит, а Путина все обвинят))) Знакомая схема)))
dataan 07 января 2019 | 15:09
Да. Пора япошкам уже успокоиться и принять действительность. Острова их никогда не будут
wild_division 07 января 2019 | 15:18
dataan: Отрежешь себя яйца если передадут острова? Сеппуку по русски.
furuncul1 07 января 2019 | 15:10
Так и до сеппуку недалеко.
koleg197 07 января 2019 | 15:18
и Порт-Артур пусть вернут
kokapu 07 января 2019 | 15:45
koleg197: и Порт-Артур пусть вернут
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А каким боком Абэ, премьер-министр ЯПОНИИ, имеет отношение к району Люйшунькоу (бывший Порт-Артур) города Даляня (бывший Дальний) находящемуся в КИТАЕ?
compare 07 января 2019 | 16:04
koleg197: а это,ты к китайцам обратись,придурок...они тебя,живо,для начала на письку-вертел наденут.провернут пару раз.а потом,как собачку,зажарят и выкинут,ибо мясо портянок, и у них.не едят...
ilja13 07 января 2019 | 15:18
Нью вариант камикадзе? Поклянусь и разрежу себе пузо, чтобы только доказать свою правоту перед всем миром. Очень странные идеи у руководства этой как всем казалось весьма приличной цивилизованной страны. А вот - нетушки - "свербит, не дает покоя" навязчивая идея. Это тогда к врачу или психологу....)))))
andy66 07 января 2019 | 15:29
А может японцы знают что-то такое, что кремль не может озвучить?
vlabumur 07 января 2019 | 15:29
Япония претендует на несколько Курильских островов, Россия стоит на позиции, что эти территории принадлежат ей по итогам Второй мировой войны.
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Так как решать будут непонятно мне.
grazschdanin 07 января 2019 | 15:34
Абэ на могиле своих предков поклялся подписать мирный договор с Россией
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Для заключения мирного договора не на кладбище нужно было ему переться: Путин же сказал - готовы подписать договор без каких либо предварительных условий.
doxerom 07 января 2019 | 15:40
Вот что значит мало земли у японцев. Все предки в одной могиле. Стоя они их там хоронят, так что ли.