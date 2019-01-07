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15:00, 07 января 2019

Состояние 10-месячного мальчика, спасенного из-под завалов в Магнитогорске, заметно улучшилось

Наблюдается значительный прогресс, — рассказал глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.
Ребенка нашли через 35 часов после обрушения подъезда.

В Магнитогорске простились со всеми погибшими при обрушении дома. Траурная церемония проходит в городе с 4 января. По официальным данным, погибли 39 человек, в больницы попали пятеро. Дом, где обрушился подъезд, признали безопасным для проживания. Во всех подъездах запущены лифты и есть горячая вода, — сообщили в администрации Магнитогорска. Отмечается, что для пострадавших уже собрано более 23 миллионов рублей пожертвований.

Олигархи и чиновники не обязаны жертвовать личные средства для помощи жертвам трагедии. Каждый должен сделать выбор самостоятельно, — такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказала сенатор Ирина Гехт. В Совете Федерации она представляет Челябинскую область. По словам Ирины Гехт, нельзя осуждать богатых людей за их выбор и требовать от них заниматься благотворительностью.

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