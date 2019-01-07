В Японии с сегодняшнего дня начал действовать налог на выезд из страны
Его должны платить граждане Японии и иностранцы, выезжающие по морю или воздуху. Это тысяча японских иен или около 9 американских долларов. Правительство рассчитывает в течение года получить дополнительно 50 миллиардов иен благодаря новому налогу. Эти деньги пойдут на развитие туризма. Это первый налог, введенный в стране за 27 лет, — отмечает телекомпания NHK.
Комментарии6
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oneoretwo 07 января 2019 | 14:43
Эти деньги пойдут на развитие туризма.
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...это в смысле - на развитие курильских островов ?...
lager23 07 января 2019 | 14:47
Кремлядям (вводящим новые налоги каждый год) это не приходило в голову.., но теперь придёт. Так и будем жить — брать отовсюду худшее!
kunst54 07 января 2019 | 14:53
lager23:
B Японии только за выезд, a y нac eще и за въезд налог введут.
novyrusich 07 января 2019 | 15:05
lager23: Писец пришщел, теперь в России такой же налог введут, только в 100 раз больше.
Чтобы смерды по заграницам не разъезжали.
А то повадились.
sokol40 07 января 2019 | 14:52
У японцев совсем плохо с головой.
Путин им мозги вскружил Курильскими островами.
kunst54 07 января 2019 | 14:56
B этот день решили самураи деньги брать за выезд из страны.