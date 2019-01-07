В Японии с сегодняшнего дня начал действовать налог на выезд из страны

Его должны платить граждане Японии и иностранцы, выезжающие по морю или воздуху. Это тысяча японских иен или около 9 американских долларов. Правительство рассчитывает в течение года получить дополнительно 50 миллиардов иен благодаря новому налогу. Эти деньги пойдут на развитие туризма. Это первый налог, введенный в стране за 27 лет, — отмечает телекомпания NHK.