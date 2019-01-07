В Госдуме поддержали идею удвоить минимальный размер оплаты труда
Однако, правительство сейчас не поддерживает подобные законодательные инициативы и рекомендует их отклонять, — сообщил РИА глава комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов. Ранее председатель Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков предложил увеличить МРОТ до 25 тысяч рублей и перейти на другую методику расчета потребительской корзины, расширив ее до размера минимального потребительского бюджета.
Комментарии7
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danko1 07 января 2019 | 14:43
Вообще-то, правительство- исполнительный орган, обязанный выполнять то, что примет ГД.
Но у нас даже не правительство, а Путин в одиночку решает всё.
К чему это привело- видим.
lager23 07 января 2019 | 14:44
Володе хочется быть добрым, но денег жалко, они могут понадобиться ему для сохранения власти в более сложные времена....
zapadnay 07 января 2019 | 15:04
Шмаков предложил, ой не могу... Да они, кажется, чихнуть без кивка свыше бояться. А тут такая инициатива. Или решил выйти из небытия? Он несменяемо сидит, но мало, кто о нем помнит.
lenin3 07 января 2019 | 14:47
Ну и прпальна,не поднимайте,а то придется всё-таки ввести налог на воздух...
tvitov66 07 января 2019 | 14:59
lenin3: его давно как приняли, а на НГ еще и подняли до 20%
oneoretwo 07 января 2019 | 15:04
В Госдуме поддержали...
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...будет как обычно: подержат, подержат и бросят к.е.м....
tv_victim 07 января 2019 | 15:04
Ничего, если дойдет до голосования - куда все денется... Сольются, как миленькие! Эти зажравшиеся кнопкодавы никогда не голосуют за законы, которые могут улучшить жизнь народа.