В Госдуме поддержали идею удвоить минимальный размер оплаты труда

Однако, правительство сейчас не поддерживает подобные законодательные инициативы и рекомендует их отклонять, — сообщил РИА глава комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов. Ранее председатель Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков предложил увеличить МРОТ до 25 тысяч рублей и перейти на другую методику расчета потребительской корзины, расширив ее до размера минимального потребительского бюджета.