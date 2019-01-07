Цены на нефть сегодня растут на 3%
Рынки настроены оптимистично по поводу торговых переговоров между США и Китаем. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла до 58 долларов 64 центов за баррель. Нефтяные цены поддерживает и статистика из США.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
pusin_patriot 07 января 2019 | 14:49
Это очень хорошо. В идеале чтобы до февраля и курс доллара порадовал, опустившись до 66 рублей.
Потому что до февраля-марта нужно будет успеть перевести рублевый остаток зарплатного счета в доллары, по 66 рублей это было бы более приятно, чем по 68,8 сейчас.
ed10075 07 января 2019 | 14:56
В Кремле - танцы!
yralez 07 января 2019 | 15:01
НГ как обычно начинается паршиво......с поддержки путинизма.
aleksandr39 07 января 2019 | 15:01
УРА !! Значит опять у нас в России бензин будет дорожать ,ведь у нас РЫНОЧНАЯ экономика .
andreyoo 07 января 2019 | 15:04
aleksandr39: Вот же ж дебил, простигосподи!