В Пекине начались торговые переговоры между США и Китаем

Как отмечает агентство Reuters, американскую делегацию возглавляет заместитель торгового представителя страны Джеффри Джерриш. В нее входит также представитель министерства финансов. В МИД Китая заявили, что делегация готова искать консенсус в торговых вопросах. США с января собирались повысить тарифы на импорт товаров из Китая с 10 до 25%. Однако, в декабре на саммите Двадцатки в Аргентине лидеры двух стран договорились отложить повышение пошлин на 90 дней и провести дополнительные переговоры.