//...Синдзо Абэ поклялся на могиле предков приложить все силы, чтобы заключить мирный договор с Россией...//

Это передает телеканал NHK. По его данным, Абэ вместе с супругой посетил город Нагато и побывал на могиле отца. По прогнозу японского премьера, в этом году произойдет поворотный момент в истории территориальных разногласий между странами. Накануне Абэ заявил, что вопрос принадлежности Курильских островов не может быть решен без согласия жителей. Он также подчеркнул, что решение территориального спора не предполагает выселение россиян с островов.