Синдзо Абэ поклялся на могиле предков приложить все силы, чтобы заключить мирный договор с Россией
Это передает телеканал NHK. По его данным, Абэ вместе с супругой посетил город Нагато и побывал на могиле отца. По прогнозу японского премьера, в этом году произойдет поворотный момент в истории территориальных разногласий между странами. Накануне Абэ заявил, что вопрос принадлежности Курильских островов не может быть решен без согласия жителей. Он также подчеркнул, что решение территориального спора не предполагает выселение россиян с островов.
Комментарии15
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vitaly_mg23 07 января 2019 | 14:20
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watson_ 07 января 2019 | 14:25
Поторопился Абэ, как бы не пришлось делать харакири или сеппуку ? -)
pusin_patriot 07 января 2019 | 14:29
watson_: Не умеете вы читать наших восточных "друзей".
Он всего лишь поклялся "приложить все силы", и как вы проверите он все силы приложил или нет?
У наших восточных "друзей" разводочки в переговорах уровня Песков и рядом не стоял.
Они никогда ничего не обещают чего не могли бы отыграть назад. "Разводят лохов", если переводить на русский.
pusin_patriot 07 января 2019 | 14:34
Поэтому там от него выплеск на их прессу, для рейтинга и одобрямса, а по сути - ничего, что он не мог бы потом отыграть назад со словами, весь измучился - ничего не получилось.
Странно, что вы видите 20 лет Путина на телевизорах и не научились читать такие примитивные уловки.
kuchumka 07 января 2019 | 14:26
Бедный Абэ, он видимо не знает кто такие кагэбэшники и то, что верить им нельзя.
region62 07 января 2019 | 14:33
kuchumka: vilingrad: КГБшники стали добрыми-всякую мразь не сразу ликвидируют._)
vilingrad 07 января 2019 | 14:27
Для этого надо сделать сеппуку, но не себе, а этому, который в Кремле. Вот бы порадовал!
tv_victim 07 января 2019 | 14:35
а если его пупок прокинет, то харакири?
mikr 07 января 2019 | 14:51
//...Синдзо Абэ поклялся на могиле предков приложить все силы, чтобы заключить мирный договор с Россией...//
Обещание "приложить все силы" - весьма удобная и абсолютно безопасная формулировка, поскольку в случае неудачи всегда можно оправдаться воздействием обстоятельств непреодолимой силы.
yakutt86 07 января 2019 | 14:53
Крымнаш, Сахалиннаш и т. д. Никаких перемен не предвидится.
mikr 07 января 2019 | 14:57
yakutt86:
Предвидится.
Мариуполь, Одесса и Харьков на подходе...
sborisych 07 января 2019 | 15:05
mikr:
Портки не порви, пЫтрЕотище путиноидный.
sborisych 07 января 2019 | 15:02
И на пуркуя бы нас вдруг начали боНбардировать иппонскими новостями об ейных прьемьерах, если бы делишко не было уже обтяпано? Тем паче, что о нашей верхушке вА-АПЧе после Нового года тишина.. Ну окромя новостей прицерковных, и про разных пустобрёхов- клинцевичей
pravdatut 07 января 2019 | 15:03
Захват территорий и народов - это политика и методика 18 века и говорит о том, что РФ отсталая империя.
midnightblues 07 января 2019 | 15:05
Собственно,ему это может и удастся
имперский огрызок в такой ситуации-что готов на очень многое на востоке