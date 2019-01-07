МХТ имени Чехова заступился за Игоря Верника, которого оштрафовали за въезд на пешеходную зону
В театре объяснили ситуацию отсутствием возможности проезда на свою территорию и пообещали заняться решением этой проблемы. «На месте Игоря Верника мог оказаться любой другой актер или сотрудник театра» — говорится в заявлении МХТ, опубликованном накануне на его сайте. По оценке театра, корнем проблемы стало расширение пешеходной зоны Камергерского переулка до Тверской улицы, из-за чего транспорт учреждения и его сотрудников просто не может доехать до служебного входа, не нарушив правил.
Въезд в театр действительно отделяют от Тверской около 30 метров пешеходной зоны, на которой к тому же установлены ларьки с сувенирами и горячими напитками. Впрочем, по словам одного из работников МХТ, который беседовал с нами на условиях анонимности, раньше это не было большой проблемой. Сотрудник театра отметил, что въездом пользуются лишь машины с реквизитом, которым приходится аккуратно объезжать ларьки. Происходит это не чаще раза в месяц, и то лишь по ночам, чтобы не мешать пешеходам. Почему Верник не смог пройти пешком 30 метров от Тверской до служебного входа, наш собеседник не знает, но уверен, что скандал был «раздут из ничего».
Впрочем, так считают не все. Среди опрошенных нами прохожих мнения по поводу ситуации разделились. К примеру, крымчанин Владимир считает, что закон должен быть един для всех, а за нарушения надо наказывать.
Москвичка Маргарита, напротив, уверена, что в положение Игоря Верника можно войти, тем более серьезного нарушения в данном случае не было.
МХТ со своей стороны пообещал более настойчиво заняться решением вопроса о проезде на территорию после новогодних каникул. Вину за ситуацию в театре возложили на себя, а также на власти Москвы и ГИБДД.
Об инциденте с участием Верника стало известно 4 января. Актера оштрафовали на 500 рублей. Ранее в МХТ заявляли, что театр имеет официальное разрешение на въезд в Камергерский переулок для сотрудников, а также провоза декораций.
Комментарии11
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vitaly_mg23 07 января 2019 | 14:18
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От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
captainobvious 07 января 2019 | 14:20
Почему Верник не смог пройти пешком 30 метров от Тверской до служебного входа
потому, что Патриций, не по статусу ему с плебеями по одной мостовой ходить... ну, или просто пьяный в ж**у был, не дошел бы своим ходом.
rvs_68 07 января 2019 | 14:23
Что значит "заступился"?
Если "имеет официальное разрешение", то в суд, обжаловать постановление.
;-)
polsan 07 января 2019 | 14:32
rvs_68: Если "имеет официальное разрешение", которое должно выдаваться на каждую конкретную машину или сотрудника и Верник, имея такое, мог бы его предъявить полицейским.
rvs_68 07 января 2019 | 14:54
polsan: "...и Верник, имея такое, мог бы его предъявить полицейским."
Постановление Вернику выписано на основании появления ролика в сети, заочно. Поэтому ничего он предъявить полицейским не мог, даже если что-то у него было.
Но право обжаловать вышестоящему начальнику (до суда) вынесенное постановление у него,безусловно, есть...
;-)
polsan 07 января 2019 | 15:04
rvs_68: Вы правы, только не будет судиться из-за 500 рублей...
viktorova 07 января 2019 | 14:25
Почему 500 руб штраф? Вроде как 2000 за движение по пешеходной дорожке.
kuchumka 07 января 2019 | 14:28
А Верник что инвалид безногий и ему сто метров до театра не пройти?
filipp14262 07 января 2019 | 14:33
Сколько в театре актёров и все ездят по тротуару? Правила одни для всех, значит всех и штрафовать.
encopresis 07 января 2019 | 14:34
И уж вспомнить неприлично, чем предстал театр МХТ
alex19021861 07 января 2019 | 14:42
Во МХАТ Табаков получал 68 млн в го, Верник уж 10 млн получает может парковку оплачивать на Тверской.