МХТ имени Чехова заступился за Игоря Верника, которого оштрафовали за въезд на пешеходную зону

В театре объяснили ситуацию отсутствием возможности проезда на свою территорию и пообещали заняться решением этой проблемы. «На месте Игоря Верника мог оказаться любой другой актер или сотрудник театра» — говорится в заявлении МХТ, опубликованном накануне на его сайте. По оценке театра, корнем проблемы стало расширение пешеходной зоны Камергерского переулка до Тверской улицы, из-за чего транспорт учреждения и его сотрудников просто не может доехать до служебного входа, не нарушив правил.

Въезд в театр действительно отделяют от Тверской около 30 метров пешеходной зоны, на которой к тому же установлены ларьки с сувенирами и горячими напитками. Впрочем, по словам одного из работников МХТ, который беседовал с нами на условиях анонимности, раньше это не было большой проблемой. Сотрудник театра отметил, что въездом пользуются лишь машины с реквизитом, которым приходится аккуратно объезжать ларьки. Происходит это не чаще раза в месяц, и то лишь по ночам, чтобы не мешать пешеходам. Почему Верник не смог пройти пешком 30 метров от Тверской до служебного входа, наш собеседник не знает, но уверен, что скандал был «раздут из ничего».

Впрочем, так считают не все. Среди опрошенных нами прохожих мнения по поводу ситуации разделились. К примеру, крымчанин Владимир считает, что закон должен быть един для всех, а за нарушения надо наказывать.

Москвичка Маргарита, напротив, уверена, что в положение Игоря Верника можно войти, тем более серьезного нарушения в данном случае не было.

МХТ со своей стороны пообещал более настойчиво заняться решением вопроса о проезде на территорию после новогодних каникул. Вину за ситуацию в театре возложили на себя, а также на власти Москвы и ГИБДД.

Об инциденте с участием Верника стало известно 4 января. Актера оштрафовали на 500 рублей. Ранее в МХТ заявляли, что театр имеет официальное разрешение на въезд в Камергерский переулок для сотрудников, а также провоза декораций.