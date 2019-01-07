Состояние найденного после взрыва в Магнитогорске младенца значительно улучшилось

Сейчас он в сознании, — утверждает министр здравоохранения Вероника Скворцова. «На сегодняшний день можно сказать, что ребёночек существенно улучшился, два дня дышит самостоятельно, активно реагирует, общается с мамой», — сказала Скворцова журналистам.

По ее словам, со вчерашнего дня у ребенка появился голос, он «подплакивает».

«Это очень хороший признак, потому что бывают нарушения, связанные с нижними отделами головного мозга. Общий метаболизм стабилизировался», — добавила министр.

Она отметила, что, по словам врачей, ногу мальчика, которая пострадала от обморожения, также можно будет спасти, однако это будет длительный и непростой процесс.

«Тем не менее, самое страшное уже позади. Можно сказать, что ребёночек выжил, его состояние улучшается, оно стабильное», — подчеркнула Скворцова.