Состояние найденного после взрыва в Магнитогорске младенца значительно улучшилось
Сейчас он в сознании, — утверждает министр здравоохранения Вероника Скворцова. «На сегодняшний день
можно сказать, что ребёночек существенно улучшился, два дня дышит
самостоятельно, активно реагирует, общается с мамой», — сказала Скворцова журналистам.
По ее словам, со вчерашнего дня у ребенка появился голос, он «подплакивает».
«Это очень хороший признак, потому что бывают нарушения, связанные с нижними отделами головного мозга. Общий метаболизм стабилизировался», — добавила министр.
Она отметила, что, по словам врачей, ногу мальчика, которая пострадала от обморожения, также можно будет спасти, однако это будет длительный и непростой процесс.
«Тем не менее, самое страшное уже позади. Можно сказать, что ребёночек выжил, его состояние улучшается, оно стабильное», — подчеркнула Скворцова.
Комментарии1
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