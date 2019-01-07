Более 2,6 миллионов человек приняли участие в рождественских богослужениях по всей России

В их числе были президент Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев с супругой. В Рождество все храмы были взяты под усиленную охрану, дежурили сотрудники МВД и Росгвардии. Владимир Путин встретил праздник в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербург, где его крестили. После службы российский президент пообщался с настоятелем собора Николаем Брындиным, которому вручил ему икону «Господь Вседержитель». Главная рождественская служба состоялась в Храме Христа Спасителя. В ней приняли участие несколько тысяч человек, в том числе премьер-министр Дмитрий Медведев и его жена Светлана.

Богослужение продолжалось более двух часов. С Рождеством верующих поздравил глава РПЦ патриарх Кирилл. Предстоятель Русской православной церкви отметил важность религии в жизни каждого человека.

7 января Рождество празднуют Русская, Иерусалимская, Грузинская, Сербская, Польская православные церкви, афонские монастыри, а также восточнокатолические церкви.

Каких-либо серьезных происшествий в ходе празднования Рождества в МВД не зафиксировали.