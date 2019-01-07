Более 2,6 миллионов человек приняли участие в рождественских богослужениях по всей России
В их числе были президент Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев с супругой. В Рождество все храмы были взяты под усиленную охрану, дежурили сотрудники МВД и Росгвардии. Владимир Путин встретил праздник в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербург, где его крестили. После службы российский президент пообщался с настоятелем собора Николаем Брындиным, которому вручил ему икону «Господь Вседержитель». Главная рождественская служба состоялась в Храме Христа Спасителя. В ней приняли участие несколько тысяч человек, в том числе премьер-министр Дмитрий Медведев и его жена Светлана.
Богослужение продолжалось более двух часов. С Рождеством верующих поздравил глава РПЦ патриарх Кирилл. Предстоятель Русской православной церкви отметил важность религии в жизни каждого человека.
7 января Рождество празднуют Русская, Иерусалимская, Грузинская, Сербская, Польская православные церкви, афонские монастыри, а также восточнокатолические церкви.
Каких-либо серьезных происшествий в ходе празднования Рождества в МВД не зафиксировали.
Комментарии15
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vitaly_mg23 07 января 2019 | 14:11
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
danko1 07 января 2019 | 14:34
Даже этих 2,6 млн. человек нельзя считать прихожанами, т.к. большинство из них только на большие праздники, что при этой власти стало модным, храмы посещают.
А Гундяев ведет себя так нагло, захватывая всюду недвижимость,, словно все россияне это его паства.
prutkov100 07 января 2019 | 14:59
danko1: 2,6 млн чудаков верящих в деда Мороза и в сказки фюрерка . А , если еще сделать сноску на правдивость СМИ то смело можно уменшить в 10 раз .
viktorova 07 января 2019 | 14:16
//вручил ему икону «Господь Вседержитель»//
Откуда икона? Сам к полотну приложился?
commeilfaut 07 января 2019 | 14:16
"Весь мир театр, а люди в нем актеры.". Если нечем более заняться...
novyrusich 07 января 2019 | 14:18
В главный христианский праздник в храм ы пришло 2,6 мииллиона православных, хотя к православным себя относят минимум 75% населения России.
То есть около 100 миллионов человек.
Отбросим 40%, т.е. немощных и детей-младенцев. Это явно завышено, но ... пусть так.
Останется около 60 миллионов. А в храмы пришло максимально 2,6 миллиона, т.е. около 3% как бы православных. Те кто в этот праздник не приходит в храм не приходит в него никогда. Совершение стандартных ьобрядов это не вера, а обрядоверие. худший вид язычества.
Вот и все. Так о чем там попы кричат?
lenin3 07 января 2019 | 14:24
novyrusich: причем,что многие из пришедших приперлись просто для того,чтоб пофоткать,посэлфиться и выложить в интернет:типа,и я здесь был,я крут!То же и с Днем Победы происходит(но там и разнарядки много).
Видимо,только на Куйрам-Байрам на проспект Мира народ искренне приходит...)))
shakhtar 07 января 2019 | 14:20
"Рождественская ночь на Украине прошла спокойно, в богослужениях приняли участие почти 4 миллиона человек, сообщает министерство внутренних дел Украины 7 января " Както так....
oneoretwo 07 января 2019 | 14:26
...получается как и говорят - 1,8% т.н. "верующих" от списочного состава страны...
...где-то близко к "истине"... отсюда: если бы ни штыки нквд, то где была бы эта секта....
georgadvokat 07 января 2019 | 14:26
1,8% от общего числа? Гэбист путин когда-нибудь осознает, что его театральное стояние со свечкой неэффективно.
monik_7 07 января 2019 | 14:26
А вот и фицра подоспела. Из 140 миллионов якобы правосланых в храмах побывало всего якобы 2.6 верующих. Можно ли всеръез говорить о России как о православной стране?
grs_alx_112018 07 января 2019 | 14:34
monik_7: Ну нет в природе 140 лямов рашкован, нет ;)) Верхняя цифирь около 128, нижняя около 90. Система мониторинга реальной численности населения просто отсутствует. А уж подсчеты распределения по основным конфессиям - вообще гадание на кофейной жиже.
mm1902net 07 января 2019 | 14:27
Почитал комментарии дебилов тут. А вам то какое дело, комменты ради комментов?
ura_123 07 января 2019 | 14:28
mm1902net: И оставил свой коммент? )))))
danko1 07 января 2019 | 14:37
ura_123: Оставил комментарий без малейшего даже намека на смысл.
И кто дебил?