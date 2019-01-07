Организаторы чемпионата мира по хоккею среди молодежных команд пересняли ролик с благодарностью в адрес болельщиков
В удаленном ранее из сети не было флага сборной России. В первоначальном двадцатисекундном варианте, который появился в официальном твиттере турнира, фигурировали флаги девяти стран, несмотря на то, что в Чемпионате приняли участие десять команд. Триколора среди флагов не оказалось, хотя Россия заняла третье место. Весьма возможно это было реакцией на поведение капитана нашей сборной Клима Костина, который после проигранного американцам полуфинала швырнул шлем на лед, когда его вызвали на награждение как лучшего игрока встречи.
Публика недовольно загудела, а Костин в ответил собравшимся матом по-английски, что прекрасно читалось по губам. Потом капитан извинился, но после заброшенной шайбы в матче за третье место демонстративно заткнул уши руками. Он же до этого говорил, что в Канаде все против русских, что тоже не прибавило ему популярности, хотя ролик все же был переснят. В новом варианте нет вообще никаких флагов. Сборная России не смогла выиграть чемпионат, уступив в полуфинале американцам. В матче за третье место молодые россияне победили Швейцарию 5-2.
Комментарии6
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vitaly_mg23 07 января 2019 | 14:12
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magna_tab 07 января 2019 | 14:14
Скрепы заржавели!
eniro 07 января 2019 | 14:19
magna_tab: Просто чувак думает, что после спортивной карьеры надо будут где-то хлеб насущный добывать. Так почему не в ГД или СФ? Ну не школу же, хоккейную, в Безречной открывать...
kuchumka 07 января 2019 | 14:17
Молодцы! Третьи в мире это тоже результат.
vilingrad 07 января 2019 | 14:29
Вот где позорище! Капитан отрыдался, кинул шлем, приз, нахамил, потом извинился... настоящий россиянин путинского разлива. Одели дураков в красные балахоны с бооольшой позолоченной курицей, типа похвалиться-а вид, -как зомби кровавые на морозе. Удар держать не могут, вести себя не умеют, и одна песня: «мы русские- тут все и всё против нас». Чего вы туда поехали, к врагам, колхозники? А как предложат контракт в АХЛ, дернет туда, забыв про патриотизм. Вот поколеньице растет- мечта чекиста:)
evkryl 07 января 2019 | 14:50
vilingrad: Они третьи в мире. Хоть и не всегда держат эмоции.
А ты истеришь тут. А чего добился еще?