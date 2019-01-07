Организаторы чемпионата мира по хоккею среди молодежных команд пересняли ролик с благодарностью в адрес болельщиков

В удаленном ранее из сети не было флага сборной России. В первоначальном двадцатисекундном варианте, который появился в официальном твиттере турнира, фигурировали флаги девяти стран, несмотря на то, что в Чемпионате приняли участие десять команд. Триколора среди флагов не оказалось, хотя Россия заняла третье место. Весьма возможно это было реакцией на поведение капитана нашей сборной Клима Костина, который после проигранного американцам полуфинала швырнул шлем на лед, когда его вызвали на награждение как лучшего игрока встречи.

Публика недовольно загудела, а Костин в ответил собравшимся матом по-английски, что прекрасно читалось по губам. Потом капитан извинился, но после заброшенной шайбы в матче за третье место демонстративно заткнул уши руками. Он же до этого говорил, что в Канаде все против русских, что тоже не прибавило ему популярности, хотя ролик все же был переснят. В новом варианте нет вообще никаких флагов. Сборная России не смогла выиграть чемпионат, уступив в полуфинале американцам. В матче за третье место молодые россияне победили Швейцарию 5-2.