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14:05, 07 января 2019

Британские власти уверены, что знают всё о покушении на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию

Об этом сообщает газета The Telegraph, ссылаясь на неправительственные источники. По их данным, агентская сеть ГРУ, которая, по версии Лондона, стояла за атакой в Солсбери, ликвидирована и больше угрозы не представляет.
Источники издания вновь повторили, что за произошедшим стоит высшее руководство России.

Комментарии

15

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tv_victim 07 января 2019 | 14:10

Англичанка опять гадит. Под себя!

vitaly_mg23 07 января 2019 | 14:12


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От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.








ura_123 07 января 2019 | 14:31

tv_victim: Точно! Но почему то в твои штаны)))

zztop1960 07 января 2019 | 14:10

Мне кажется , что у Путина не настоящая фамилия и имя , на самом деле он Людвиг Аристархович , консьерж из Петербурга , который гадит втихаря.

vlabumur 07 января 2019 | 14:14

Все знает только Бог,сразу потом Владимир Путин, а уж потом англичанине.

captainobvious 07 января 2019 | 14:16

так кто бы сомневался! сами спланировали, сами осуществили, сами следы запутывали... конечно, британские власти знают об этом больше, чем кто либо ))

lenia_kosoy 07 января 2019 | 14:19

Естественно, что всё знают, вот только, что со Скрипалями и где они остаётся неизвестным. Очередная порция лжи от врушки гадкой англичанки.

black100 07 января 2019 | 14:27

lenia_kosoy: А что с Петровым и Бошировым ? Живы ли, коммерсанты ?

ura_123 07 января 2019 | 14:33

black100: Они же не коммерсанты,а фитнес инструкторы! Да ещё и педерасты о чём с гордостью заявили на интервью у симоняши)))

sebastian_pereira_ 07 января 2019 | 14:52

ura_123: Странно это и наводит на грустные мысли-два сотрудника ГРУ и Героя России и те-педерасты, что уж говорить о простых , не геройских сотрудниках. А путриты все про какую-то Гейропу рассказывают. Хотя понятно почему-кто-то в Европу едет в музеи и там видит великолепие культуры, кто-то по бизнесу и там видит огромные возможности и настоящую стабильность и законность, ну а кто-то едет в Гейропу понятно зачем-и среди этих "кто-то" почему-то 100% холуёв Путина и его своры.

condor00 07 января 2019 | 14:21

А разве только в этом проблема? Не важнее ли то, что британские власти, не учтя уроков и по факту ЧП вынеся вновь половинчатые выводы и решения, фактически предоставляют возможность для новых преступлений? Что и случилось после первого ЧП.

sagen 07 января 2019 | 14:44

condor00: Если это не касалось особо Британии и разборки велись внутри иммигрантской диаспоры, это не сильно волновало. Убили или сам умер Березовский и еще до кучи несколько человек - это все-таки внутреннее дело России. За те деньги, что они ввезли в страну могут себе позволить такие шалости. А вот проводить спецоперации с использование ОВ - это перебор.

looking_deep_into 07 января 2019 | 14:26

"Британские власти уверены, что знают всё о покушении на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию".

Конечно знают, потому что они это покушение и сфабриковали.
И ещё, получается любопытное наблюдение: по-версии Британии высшее руководство России стоит за ХИМИЧЕСКОЙ АТАКОЙ на английский город, в результате чего погибли подданные королевства. Но при этом Британия ничего не сделала для возмездия за эту атаку. Хотя ранее, эта страна вместе с США вторглась в Ирак только из-за того, что у того ВЕРОЯТНО, есть оружие массового поражения.
Делаем вывод, что Британия обосралась по полной, беспомощно высказывая недовольства России за ХИМИЧЕСКУЮ АТАКУ, или просто нет смысла нагнетать серьёзный конфликт, так как дело Скрипалей сфабриковано и выполнило свою политическую миссию.

klukvik 07 января 2019 | 14:32

не все, хе-хе! (с)путен)

proletarian74 07 января 2019 | 14:49

До тупых англичан наконец дошло что сети ГРУ нет в англии? Это военная разведка, а Россия с островитянами воевать не собирается. СВР - да, эти должны быть.
Короче такое впечатление что кот то украл самый неудачный сценарий про Дж.Бонда и продал его МИ-6. Тупее сюжет не придумать даже в Болливуде...

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