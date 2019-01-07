Фильм «Богемская рапсодия» выиграл главные номинации премии «Золотой глобус»

Церемония прошла сегодня в Лос-Анджелесе. «Богемская рапсодия» была признана лучшей драматической картиной. Фильм рассказывает о становлении группы Queen и судьбе ее солиста Фредди Меркьюри, умершего от СПИДа в 1991 году. Исполнитель главной роли Рами Малек также был удостоен «Золотого глобуса» — как лучший драматический актер. В своей речи он поблагодарил музыкантов культовой рок-группы.

Лучшей же драматической актрисой была названа Гленн Клоуз – за роль в фильме «Жена». Она сказала, что такое признание в виде «Глобуса» всегда было ее мечтой.

Больше всего статуэток – три — собрал фильм Питера Фарелли «Зеленая книга». Он посвящен поездке чернокожего джазового пианиста Дона Ширли по югу США, где полвека назад были сильны предубеждения к афроамериканцам. Картина выиграла номинации «лучшая комедия», «лучший сценарий», а также «лучший актер второго плана», которым был признан Махершала Али. Кроме того, свой «Глобус» в телевизионных номинациях как лучшая драма получил сериал «Американцы» — о советских офицерах КГБ, выдававших себя за граждан США.

По данным сервиса «Кинопоиск», фильм «Богемская рапсодия» только в российских кинотеатрах посмотрели более 2 млн человек.

Фильм «Богемская рапсодия» получил «Золотой глобус» в качестве лучшей драмы незаслуженно. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главред журнала «Искусство кино», обозреватель радиостанций «Вести ФМ», «Маяк» Антон Долин.

«На мой взгляд, это очень слабая картина, компромиссная, неслучайно там несколько раз менялся режиссер. Это совершенно не режиссерская работа – фильм сложен продюсерами. Я не знаю, что кроме квиномании является решающим фактором его успеха», — сказал он.

При этом кинокритик подчеркнул, что работа исполнителя главной роли оценена «Золотым глобусом» по достоинству. «То, что приз получил актер – совершенно нормально. Рами Малеком проделана незаурядная актерская работа: перевоплощение в культового исторического персонажа у артиста безусловно получилось» – считает он.



Долин также добавил, что «Богемская рапсодия» необязательно станет главным фильмом сезона по версии Оскара. «Гораздо больше шансов имеет комедия «Зеленая книга». Конечно, это не какая-то великая картина на все времена, но это обаятельный, очень оскаровский по духу, великолепно сыгранный фильм, и как раз там есть конкретная индивидуальная режиссерская интонация», — заявил Долин.

Фильм «Богемская рапсодия» выиграла «Золотой глобус» в номинации «лучший драматический фильм», а исполнитель главной роли Рами Малек завоевал награду в категории «лучший актер в драме».