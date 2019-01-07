Власти Габона объявили об аресте мятежников

Ранее стало известно, что группа военных захватила государственную радиостанцию в Либревиле. Они вышли в эфир, заявили о создании национального совета по восстановлению и призвали народ Габона поддержать мятеж. Спустя несколько часов власти заявили, что путч подавлен. Еще одному заговорщику удалось скрыться.

Президент Габона сейчас находится в Марокко, где проходит курс медицинской реабилитации после инсульта. Он был госпитализирован в октябре во время визита в Саудовскую Аравию и с тех пор находится за пределами своей страны.