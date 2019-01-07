Власти Габона объявили об аресте мятежников
Ранее стало известно, что группа военных захватила государственную радиостанцию в Либревиле. Они вышли в эфир, заявили о создании национального совета по восстановлению и призвали народ Габона поддержать мятеж. Спустя несколько часов власти заявили, что путч подавлен. Еще одному заговорщику удалось скрыться.
Президент Габона сейчас находится в Марокко, где проходит курс медицинской реабилитации после инсульта. Он был госпитализирован в октябре во время визита в Саудовскую Аравию и с тех пор находится за пределами своей страны.
Комментарии3
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parasuk_ 07 января 2019 | 13:41
Вот если бы на северном габоне хохолбаши арестовал своих мятежников, то сейчас пересичные не краснели бы из-за названия своей новой секты
vitaly_mg23 07 января 2019 | 13:51
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
region62 07 января 2019 | 13:42
Укрогабон не в почете на ЭХО.