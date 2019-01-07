Фильм «Богемская рапсодия» получил Золотой глобус как лучшая драматическая картина
Церемония награждения состоялась в Лос-Анжелесе. Лучшим актером признан исполнитель главной роли Рами Малек, а лучшей актрисой – Гленн Клоуз за роль в фильме «Жена». Лучшим режиссером стал Альфонсо Куарон за драму «Рим». Эта картина также получила награду в категории «лучший фильм на иностранном языке».
Комментарии1
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