Фильм «Богемская рапсодия» получил Золотой глобус как лучшая драматическая картина

Церемония награждения состоялась в Лос-Анжелесе. Лучшим актером признан исполнитель главной роли Рами Малек, а лучшей актрисой – Гленн Клоуз за роль в фильме «Жена». Лучшим режиссером стал Альфонсо Куарон за драму «Рим». Эта картина также получила награду в категории «лучший фильм на иностранном языке».