Z Архив новостей новости
5 44 6 1806
13:33, 07 января 2019

Сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый» следит за передвижениями десантного корабля США — Fort McHenry

Он вчера вечером зашел в акваторию Черного моря, — сообщает министерство обороны России. На борту американского корабля около пятисот морских пехотинцев, он оснащен зенитной артиллерией и ракетным оружием. США отправили корабль в Черное море в ответ на задержание украинских моряков в Керченском проливе, — отмечает Коммерсант. В конце декабря в порт Одессы зашел британский разведывательный корабль. В Лондоне заявили, что хотят выразить поддержку Украине и дать понять, что Черное море не российское, а международное.

Комментарии

44

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

olgkiev 07 января 2019 | 13:37

Хорошее название, для таких целей:-))

vitaly_mg23 07 января 2019 | 13:43


Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.








vezdehod1 07 января 2019 | 14:06

Надеюсь, что у "Пытливого" хватит ума не устраивать провокацию и вести себя благоразумно?

zor 07 января 2019 | 14:40

olgkiev: Вообще то ,по документам он "Пыточный".Ловят иностранных моряков и пытают.Есть еще на вооружении корабль "Петливый"-на нем вешают после пыток иностранных моряков.Есть корабль "Потливый"-на нем отдыхают потные палачи с Петливого и Пыточного. Страшно воняет "Потливый".А есть главный,президентский корабль-"Путливый".Тоже воняет.

dataan 07 января 2019 | 15:06

Для засраных пиндосовских вояк, в случае чего, и нашего сторожевика много. Достаточно шлюпки с десятью вежливыми зелёными человечками. И пиндосы наложат полные штаны

evkryl 07 января 2019 | 13:44

В Лондоне заявили, что хотят выразить поддержку Украине и дать понять, что Черное море не российское, а международное.

В Лондоне все немного перепутали. Украинские катера рвались в Азовское море. А по Черному их ходить никто не мешал.

antiboh 07 января 2019 | 13:56

evkryl: Рвались? В Азовское? Какой ужас! Только с каких пор Россия приватизировала Азовское? Не имеет права,ещё ни Мариуполь,ни Запорожскую с Херсонской области "шахтёры" не захватили,а они имеют свой "берег" на Азове

able_seamans 07 января 2019 | 14:00

evkryl: Ты дебил, прости Господи...?

evkryl 07 января 2019 | 14:11

able_seamans: "Нам важно ваше мнение!"

tamariskk 07 января 2019 | 14:17

evkryl: Украинские катера и буксир шли в СВОИ порты - Мариуполь и Бердянск. А азовское море по договору совместное! Разве нет?

с

lenia_kosoy 07 января 2019 | 14:25

tamariskk: А зачем хохлосранцы тогда арестовали российский "Норд"? Что-то не вяжутся у вас слова с делом!

echo_shar 07 января 2019 | 13:47

В результате получились совместные российско-омериканские морские учения! ))

haldey 07 января 2019 | 13:48

Да Вы что. Маленький сторожевой корабль нейтрализовал всю НАТУ в ЧМ))) А будут выпендриваться маленькая ракета нейтрализует их навсегда))) 500 морских пехотинцев зачем? Мы должны были обосраться? Хех... Ничему их не учит сирийский опыт. Русские никого не ссат))) А вот 500 морских пехотинцев изрядно могут подпортить экологию ЧМ)))

prade 07 января 2019 | 13:58

haldey: " Русские никого не ссат"
Действительно, при прямом столкновении с США в Дайр аз-Заре русские даже ссать не успели, просто полегли.

haldey 07 января 2019 | 14:04

prade: Возможно, кто то и сложил голову...
Но по факту обосцались амеры и выводят своих сцыкливых мальчиков))) А то памперсы уже поставлять слишком дорого, уже расход зашкаливает)))

igorkot____1 07 января 2019 | 14:07

haldey: Ватные аники-воины совсем распоясались. )))))

able_seamans 07 января 2019 | 14:11

haldey: Обычно расейские ржавые корыта, типа этого жабодава «Пытливый» хорошо топят турецкие скотовозы... И как они стреляют ракетами отлично было видно на параде в Севастополе...Вот смеху то было, да портянка? А про Умирала Кузьяйцова то вообще умора. Вот и все что нужно знать про расейский флот, пьянь и рвань...

mm1902net 07 января 2019 | 14:29

able_seamans: Жалко тебе этот "Пытливый" никак не задавит, хомяк

able_seamans 07 января 2019 | 14:39

mm1902net: /Жалко тебе этот «Пытливый»/
Ну если честно, то не очень. Аха-ха-ха...

ostrava 07 января 2019 | 13:49

Правильно , это море для всех, а не для Пукина

haldey 07 января 2019 | 13:59

ostrava: Для всех натофф, ты хотел сказать? А что В ЧМ комендантский час? Хотя, если захотим, то для натофф введем))) И будете на цырлах по ЧМ ходить)))

raffal 07 января 2019 | 14:06

haldey: Хотя, если захотим, то для натофф введем))) И будете на цырлах по ЧМ ходить)))
_____________
Сударь, а Вы, вообще-то, нормальный? В войнушку не наигрался, придурок?

klukvik 07 января 2019 | 13:50

"Пытливый и еще Пытливее"

javva_100 07 января 2019 | 13:50

Тут высокодуховные дегенераты заткнулись и обделались по полной.....

iwan_feodorovich 07 января 2019 | 14:09

javva_100: Мост как стоял, так и стоит, суда как проходили досмотр, так и проходят, но это неважно: у хахлов очередная пэрэмога.

dmitry35 07 января 2019 | 13:50

"Черное море не российское, а международное".
-----------------------------------------------------------------------------------
Кто бы сомневался, но мост - российский, а не международный. Интересно, под мостом "Золотые ворота" в Штатах могут шнырять военные суда любого государства или там есть определённые правила прохода?

prade 07 января 2019 | 14:01

dmitry35: "Интересно, под мостом "Золотые ворота" в Штатах могут шнырять военные суда любого государств"
Интересно, а акватория под мостом "Золотые ворота" находится в пределах границы Штатов или вне границы?

iwan_feodorovich 07 января 2019 | 14:24

prade: В пределах. А акватория под Крымским мостом - в пределах России.

able_seamans 07 января 2019 | 14:35

iwan_feodorovich: Ну это только вы так думаете, а вот международное сообщество с этим не согласно, так как Крым находится под российской оккупацией и договоры о совместного использования пролива никто не денонсировал. Так кто в этой ситуации РФ? Пират, жалкий гопник или страна, которой наплевать на международное право?

antiboh 07 января 2019 | 14:13

dmitry35: А какое там государство ,за Золотыми воротами "отсекли" штаты? Вот.. всё дело в Праве. Мы не имели права строить сей мост без согласия Украины. Читай матчасть. На этом всё.

dmitry35 07 января 2019 | 14:33

antiboh: Ещё раз, для особо продвинутых.
1. Мост - сложное инженерное сооружение.
2. Проход любого инженерного сооружения (канала, моста, туннеля, перевала....) требует согласования со всеми службами, обслуживающими данный сложный инженерный объект.
3. Заявка и согласование прохода не носит никакой политический окраски. Необходимо правильно согласовать работу технических служб.
4. Всё остальное - политическая спекуляция, нагнетание напряжённости и провокации.
Вопрос чисто технический, но Украине нужен повод для очередного кипиша.

raffal 07 января 2019 | 15:01

dmitry35:
Как "особо продвинутый", напомню историю сооружения моста через пролив Большой Бельт. Это пролив разделяющий датские острова и выход из Балтийского моря.
Перед строительством возник серьёзный конфликт между Данией и Финляндией, дружественными, союзными странами. Финляндия находится далеко от пролива, но государство заинтересованное в организации судоходство в Балтийском море и выходе из него в Океан. Финляндия не согласилась с первоначальным проектом этого моста и потребовала его изменить. Дания вынуждена была со всем этим согласиться, потому что Финляндия могла бы заблокировать строительство этого моста.
Россия была ОБЯЗАНА (!) не только согласовать проект с Украиной, но получить на это её разрешение. Мост построен без учёта мнения другой заинтересованной стороны, что недопустимо.
Мост в нынешнем виде это значительные ограничения габаритов, а значит и эффективности тоннажа и значительными убытками другой страны, для которой Азовское море тоже внутреннее. Кроме того, навигация без моста не требовала лоцманской проводки, очерёдности и многочасовых простоев.
России предстоит ответить. И не в басманном "суде", а Международном трибунале по морскому праву по иску Украины.
Международная Фемида нетороплива, но ничего не забывает. А её вердиктами потом занимаются судебные исполнители по всему миру.
____________
Цитирую Вас: "4. Всё остальное - политическая спекуляция, нагнетание напряжённости и провокации.
Вопрос чисто технический..."

inga_92_1 07 января 2019 | 14:00

Главное, с тараном не промахнуться...

ihor_syvoryj 07 января 2019 | 14:00

Пусть следит лучше за перемещением скотовозов класса "Ашот". Помнится, бравый скотовоз утопил расиянскую лоханку, шо она и пукнусть не успела.

kuchumka 07 января 2019 | 14:02

Пиндосовское корыто на дно! Дави его бл.....

prade 07 января 2019 | 14:05

kuchumka: "Дави его бл....."
Ну, иди, дави, кто тебе мешает?

kuchumka 07 января 2019 | 14:11

prade: да я слишком далеко от них, а то бы давил.

crj700 07 января 2019 | 14:20

kuchumka: Бедненький, ты себе какое яйцо давишь: левое или правое?

kuchumka 07 января 2019 | 14:23

crj700: ты шестерка пиндосов

lenia_kosoy 07 января 2019 | 14:29

crj700: Пока он лишь давит в твою дупу своим кожаным шприцом, да так что у тебя от его шприца по личику оргазм расплывается!

able_seamans 07 января 2019 | 14:59

lenia_kosoy: Судя по тому как ты придурок расписал свои пидарастические фантазии, то тот «давитель» гусинных шей твой бойфренд?

mm1902net 07 января 2019 | 14:31

crj700: crj700: ihor_syvoryj: Ну хохлолоханки сами потонут))

(комментарий скрыт)

ppvngavr 07 января 2019 | 14:11

Россия под руководством Путина твердо стала на путь, кратчайшим путем ведущий в пропасть. Об этом в публикации
"На пути к катастрофе": https://www.proza.ru/2018/04/10/1117

lenia_kosoy 07 января 2019 | 14:23

Необходимо посадить первую десятку лидеров хохлоины на американский корабль и войти в воды России, чтобы было чем кормить донную рыбёшку, а то рыбка голодная и жор у неё будет отменный.

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Патриарх Кирилл: Христос любит каждого из нас Патриарх Кирилл: Христос любит каждого из нас Глава РПЦ поздравил верующих с Рождеством Христовым…

5 79 6 5100 08:03
8читать ;смотреть
Kрелигия, праздники, видео, события
Блоги

+ Владимир Путин посетил рождественское богослужение Владимир Путин посетил рождественское богослужение Президент встретил праздник в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга…

5 154 6 15960 07:57
8читать ;смотреть
Kвидео, фото, религия, путин, события
Блоги

+ Владимир Путин: Хочу выразить соболезнования семьям погибших Владимир Путин: Хочу выразить соболезнования семьям погибших Стенограмма и видео совещания Владимира Путина в штабе МЧС в Магнитогорске…

5 49 6 12866 31.12
8читать ;смотреть
Kтрагедии, общество, политика, траур, путин, события
Один
Новогодняя ночь

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

3028349

5 103 6 14896 31.12
#слушать 02:48:05 8читать $скачать 38.5 МБ
Kпраздники, общество, видео, передачи
Блоги

Владимир Путин на месте трагедии в Магнитогорске Из аэропорта президент направился в район трагедии…

5 51 6 21251 31.12
Kтрагедии, путин, общество, события
Блоги

+ Митрополит РПЦ осудил фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» Митрополит РПЦ осудил фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» В обращении к верующим церковный иерарх утверждает, что показанное режиссером новогоднее чудо — «обретение новой любви» главным героем «построено на предательстве своей невесты»...

5 293 6 34626 01.01
8читать ;смотреть
Kобщество, религия
Блоги

+ Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины Перед подписанием документа в Храме святого Георгия, возле резиденции Вселенского патриарха, состоялся молебен, на котором присутствовали, в том числе, президент Украины Петр Порошенко…

5 540 6 65484 05.01
8читать ;смотреть
Kправославие, украина, события
Интервью Интервью

Геннадий Зюганов гость: Геннадий Зюганов лидер КПРФ

Слава Богу, мы сделали и «Авангард», и ряд других изделий. Они хоть будут беречь и как-то сдерживать это агрессивную политику…

5 153 6 19134 03.01
Голосование
Вы доверяете официальной версии о причинах взрыва в Магнитогорске?
5 46 6 6033 04.01
Блоги

Константин Сонин профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ

Отрицательный персонаж Если даже Эрдоган не совершит никаких преступлений против человечности, да и вообще ничего плохого не сделает, он уже, похоже, будет отрицательным персонажем турецкой истории…

5 218 6 29188 04.01
Kобщество, эрдоган, турция, мнения
Блоги

Валерий Соловей политолог, профессор МГИМО

Превращение Украины в национальное государство Глупо и нелепо обвинять Украину в каком-то расколе. Да и ничего трагического для православия не случилось…

5 156 6 21718 11:28
Kукраина, религия, мнения
Блоги

Александр Минкин журналист

Русско-Японская война 1945-2018 Дурачьё как всегда завопило о предательстве, о гибели России. Но гибель не в островах, а в головах…

5 263 6 39726 06.01
Kистория, политика, япония, мнения
Блоги

Фото дня

Появилась фотография грамоты о независимости, дарованной Православной церкви Украины патриархом Константинопольским Варфоломеем Текст оригинального документа написан на греческом…

5 91 6 13799 05.01
Kобщество, украина, церковь, фото, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Происшествие тщательно расследуем, виновные будут наказаны Администрация парка допустила серьезную недоработку. Поручил Департаменту культуры уволить директора парка. Хотя, должен сказать, что это решение для меня непростое…

5 56 6 9911 01.01
Kобщество, происшествия, москва, мнения
Блоги

Николай Травкин пенсионер

Как нам реорганизовать оппозицию Не пойдёт нормальный человек за теми, кто видит всё лишь в чёрных красках. Разве можно вывести к светлому будущему со стиснутыми зубами и жаждой мщения в глазах?..

5 81 6 15129 06.01
Kрф, оппозиция, общество, политика, мнения
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский ведущий: Матвей Ганапольский обозреватель «Эха Москвы», журналист

Рогозин на должности, он должен развивать российскую космонавтику. Но как ее развивать, если параллельно вот он летит в одном самолёте в  США, временно сняв с себя санкции, а  с другой стороны, рядом с  ним летит, чуть снизив скорость, Путинская ракета с непредсказуемой траекторией…

5 51 6 9598 06.01
#слушать 47:12 8читать ;смотреть $скачать 10.8 МБ
Kполитика, власть, общество, видео, передачи, события

Популярное за неделю

Новости

Большой десантный корабль ВМС США зашел в Черное море На борту судна «Форт-Макгенри» размещено около 500 морпехов

5 26 6 28345
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Это тоже, может быть, примета великодержавности, потому что неспособность разобрать завал одной секции многоэтажки всяким державам поскромнее незнакома…

5 140 6 188046 02.01
#слушать 50:00 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Кто должен возглавить Союзное государство России и Белоруссии?
5 95 6 22430 03.01
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Соучастники Путина Не православные чекисты и не попы в штатском, не действующие силовики и не бывшие партноменклатурщики привели в 2000 году к власти Владимира Путина…

5 336 6 371857 03.01
Kпутин, события
Блоги

Марьяна Наумова четырежды чемпионка Мира, абсолютная рекордсменка в жиме штанги лежа среди девушек-подростков

+ Мы не забудем и никому ничего не простим… С новым годом, друзья! Мы не забудем и никому ничего не простим… С новым годом, друзья! За этот год многое изменилось вокруг и в наших делах, и в наших головах. И я уверена — впереди большие перемены. Просто потому, что так как сейчас дальше уже нельзя…

5 350 6 111427 31.12
8читать ;смотреть
Kпраздники, общество, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7538745
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3848516

Сегодня в эфире