Сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый» следит за передвижениями десантного корабля США — Fort McHenry
Он вчера вечером зашел в акваторию Черного моря, — сообщает министерство обороны России. На борту американского корабля около пятисот морских пехотинцев, он оснащен зенитной артиллерией и ракетным оружием. США отправили корабль в Черное море в ответ на задержание украинских моряков в Керченском проливе, — отмечает Коммерсант. В конце декабря в порт Одессы зашел британский разведывательный корабль. В Лондоне заявили, что хотят выразить поддержку Украине и дать понять, что Черное море не российское, а международное.
Комментарии44
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olgkiev 07 января 2019 | 13:37
Хорошее название, для таких целей:-))
vitaly_mg23 07 января 2019 | 13:43
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vezdehod1 07 января 2019 | 14:06
Надеюсь, что у "Пытливого" хватит ума не устраивать провокацию и вести себя благоразумно?
zor 07 января 2019 | 14:40
olgkiev: Вообще то ,по документам он "Пыточный".Ловят иностранных моряков и пытают.Есть еще на вооружении корабль "Петливый"-на нем вешают после пыток иностранных моряков.Есть корабль "Потливый"-на нем отдыхают потные палачи с Петливого и Пыточного. Страшно воняет "Потливый".А есть главный,президентский корабль-"Путливый".Тоже воняет.
dataan 07 января 2019 | 15:06
Для засраных пиндосовских вояк, в случае чего, и нашего сторожевика много. Достаточно шлюпки с десятью вежливыми зелёными человечками. И пиндосы наложат полные штаны
evkryl 07 января 2019 | 13:44
В Лондоне заявили, что хотят выразить поддержку Украине и дать понять, что Черное море не российское, а международное.
В Лондоне все немного перепутали. Украинские катера рвались в Азовское море. А по Черному их ходить никто не мешал.
antiboh 07 января 2019 | 13:56
evkryl: Рвались? В Азовское? Какой ужас! Только с каких пор Россия приватизировала Азовское? Не имеет права,ещё ни Мариуполь,ни Запорожскую с Херсонской области "шахтёры" не захватили,а они имеют свой "берег" на Азове
able_seamans 07 января 2019 | 14:00
evkryl: Ты дебил, прости Господи...?
evkryl 07 января 2019 | 14:11
able_seamans: "Нам важно ваше мнение!"
tamariskk 07 января 2019 | 14:17
evkryl: Украинские катера и буксир шли в СВОИ порты - Мариуполь и Бердянск. А азовское море по договору совместное! Разве нет?
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lenia_kosoy 07 января 2019 | 14:25
tamariskk: А зачем хохлосранцы тогда арестовали российский "Норд"? Что-то не вяжутся у вас слова с делом!
echo_shar 07 января 2019 | 13:47
В результате получились совместные российско-омериканские морские учения! ))
haldey 07 января 2019 | 13:48
Да Вы что. Маленький сторожевой корабль нейтрализовал всю НАТУ в ЧМ))) А будут выпендриваться маленькая ракета нейтрализует их навсегда))) 500 морских пехотинцев зачем? Мы должны были обосраться? Хех... Ничему их не учит сирийский опыт. Русские никого не ссат))) А вот 500 морских пехотинцев изрядно могут подпортить экологию ЧМ)))
prade 07 января 2019 | 13:58
haldey: " Русские никого не ссат"
Действительно, при прямом столкновении с США в Дайр аз-Заре русские даже ссать не успели, просто полегли.
haldey 07 января 2019 | 14:04
prade: Возможно, кто то и сложил голову...
Но по факту обосцались амеры и выводят своих сцыкливых мальчиков))) А то памперсы уже поставлять слишком дорого, уже расход зашкаливает)))
igorkot____1 07 января 2019 | 14:07
haldey: Ватные аники-воины совсем распоясались. )))))
able_seamans 07 января 2019 | 14:11
haldey: Обычно расейские ржавые корыта, типа этого жабодава «Пытливый» хорошо топят турецкие скотовозы... И как они стреляют ракетами отлично было видно на параде в Севастополе...Вот смеху то было, да портянка? А про Умирала Кузьяйцова то вообще умора. Вот и все что нужно знать про расейский флот, пьянь и рвань...
mm1902net 07 января 2019 | 14:29
able_seamans: Жалко тебе этот "Пытливый" никак не задавит, хомяк
able_seamans 07 января 2019 | 14:39
mm1902net: /Жалко тебе этот «Пытливый»/
Ну если честно, то не очень. Аха-ха-ха...
ostrava 07 января 2019 | 13:49
Правильно , это море для всех, а не для Пукина
haldey 07 января 2019 | 13:59
ostrava: Для всех натофф, ты хотел сказать? А что В ЧМ комендантский час? Хотя, если захотим, то для натофф введем))) И будете на цырлах по ЧМ ходить)))
raffal 07 января 2019 | 14:06
haldey: Хотя, если захотим, то для натофф введем))) И будете на цырлах по ЧМ ходить)))
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Сударь, а Вы, вообще-то, нормальный? В войнушку не наигрался, придурок?
klukvik 07 января 2019 | 13:50
"Пытливый и еще Пытливее"
javva_100 07 января 2019 | 13:50
Тут высокодуховные дегенераты заткнулись и обделались по полной.....
iwan_feodorovich 07 января 2019 | 14:09
javva_100: Мост как стоял, так и стоит, суда как проходили досмотр, так и проходят, но это неважно: у хахлов очередная пэрэмога.
dmitry35 07 января 2019 | 13:50
"Черное море не российское, а международное".
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Кто бы сомневался, но мост - российский, а не международный. Интересно, под мостом "Золотые ворота" в Штатах могут шнырять военные суда любого государства или там есть определённые правила прохода?
prade 07 января 2019 | 14:01
dmitry35: "Интересно, под мостом "Золотые ворота" в Штатах могут шнырять военные суда любого государств"
Интересно, а акватория под мостом "Золотые ворота" находится в пределах границы Штатов или вне границы?
iwan_feodorovich 07 января 2019 | 14:24
prade: В пределах. А акватория под Крымским мостом - в пределах России.
able_seamans 07 января 2019 | 14:35
iwan_feodorovich: Ну это только вы так думаете, а вот международное сообщество с этим не согласно, так как Крым находится под российской оккупацией и договоры о совместного использования пролива никто не денонсировал. Так кто в этой ситуации РФ? Пират, жалкий гопник или страна, которой наплевать на международное право?
antiboh 07 января 2019 | 14:13
dmitry35: А какое там государство ,за Золотыми воротами "отсекли" штаты? Вот.. всё дело в Праве. Мы не имели права строить сей мост без согласия Украины. Читай матчасть. На этом всё.
dmitry35 07 января 2019 | 14:33
antiboh: Ещё раз, для особо продвинутых.
1. Мост - сложное инженерное сооружение.
2. Проход любого инженерного сооружения (канала, моста, туннеля, перевала....) требует согласования со всеми службами, обслуживающими данный сложный инженерный объект.
3. Заявка и согласование прохода не носит никакой политический окраски. Необходимо правильно согласовать работу технических служб.
4. Всё остальное - политическая спекуляция, нагнетание напряжённости и провокации.
Вопрос чисто технический, но Украине нужен повод для очередного кипиша.
raffal 07 января 2019 | 15:01
dmitry35:
Как "особо продвинутый", напомню историю сооружения моста через пролив Большой Бельт. Это пролив разделяющий датские острова и выход из Балтийского моря.
Перед строительством возник серьёзный конфликт между Данией и Финляндией, дружественными, союзными странами. Финляндия находится далеко от пролива, но государство заинтересованное в организации судоходство в Балтийском море и выходе из него в Океан. Финляндия не согласилась с первоначальным проектом этого моста и потребовала его изменить. Дания вынуждена была со всем этим согласиться, потому что Финляндия могла бы заблокировать строительство этого моста.
Россия была ОБЯЗАНА (!) не только согласовать проект с Украиной, но получить на это её разрешение. Мост построен без учёта мнения другой заинтересованной стороны, что недопустимо.
Мост в нынешнем виде это значительные ограничения габаритов, а значит и эффективности тоннажа и значительными убытками другой страны, для которой Азовское море тоже внутреннее. Кроме того, навигация без моста не требовала лоцманской проводки, очерёдности и многочасовых простоев.
России предстоит ответить. И не в басманном "суде", а Международном трибунале по морскому праву по иску Украины.
Международная Фемида нетороплива, но ничего не забывает. А её вердиктами потом занимаются судебные исполнители по всему миру.
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Цитирую Вас: "4. Всё остальное - политическая спекуляция, нагнетание напряжённости и провокации.
Вопрос чисто технический..."
inga_92_1 07 января 2019 | 14:00
Главное, с тараном не промахнуться...
ihor_syvoryj 07 января 2019 | 14:00
Пусть следит лучше за перемещением скотовозов класса "Ашот". Помнится, бравый скотовоз утопил расиянскую лоханку, шо она и пукнусть не успела.
kuchumka 07 января 2019 | 14:02
Пиндосовское корыто на дно! Дави его бл.....
prade 07 января 2019 | 14:05
kuchumka: "Дави его бл....."
Ну, иди, дави, кто тебе мешает?
kuchumka 07 января 2019 | 14:11
prade: да я слишком далеко от них, а то бы давил.
crj700 07 января 2019 | 14:20
kuchumka: Бедненький, ты себе какое яйцо давишь: левое или правое?
kuchumka 07 января 2019 | 14:23
crj700: ты шестерка пиндосов
lenia_kosoy 07 января 2019 | 14:29
crj700: Пока он лишь давит в твою дупу своим кожаным шприцом, да так что у тебя от его шприца по личику оргазм расплывается!
able_seamans 07 января 2019 | 14:59
lenia_kosoy: Судя по тому как ты придурок расписал свои пидарастические фантазии, то тот «давитель» гусинных шей твой бойфренд?
mm1902net 07 января 2019 | 14:31
crj700: crj700: ihor_syvoryj: Ну хохлолоханки сами потонут))
ppvngavr 07 января 2019 | 14:11
Россия под руководством Путина твердо стала на путь, кратчайшим путем ведущий в пропасть. Об этом в публикации
"На пути к катастрофе": https://www.proza.ru/2018/04/10/1117
lenia_kosoy 07 января 2019 | 14:23
Необходимо посадить первую десятку лидеров хохлоины на американский корабль и войти в воды России, чтобы было чем кормить донную рыбёшку, а то рыбка голодная и жор у неё будет отменный.