В России введут новую систему контроля качества топлива

Правительство хочет прослеживать путь топлива от нефтеперерабатывающего завода до потребителя, — рассказал Российской газете министр промышленности Денис Мантуров. По его данным, уже сейчас контрафактного бензина и дизельного топлива на заправках стало в два раза меньше. Новая система контроля будет запущена в пилотной версии на территории Северо-западного федерального округа в первой половине этого года.