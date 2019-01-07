В России введут новую систему контроля качества топлива
Правительство хочет прослеживать путь топлива от нефтеперерабатывающего завода до потребителя, — рассказал Российской газете министр промышленности Денис Мантуров. По его данным, уже сейчас контрафактного бензина и дизельного топлива на заправках стало в два раза меньше. Новая система контроля будет запущена в пилотной версии на территории Северо-западного федерального округа в первой половине этого года.
Комментарии8
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tv_victim 07 января 2019 | 13:41
Ясно-понятно. Бензин подорожает еще быстрее, чем ожидалось.
vitaly_mg23 07 января 2019 | 13:44
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
shakhtar 07 января 2019 | 13:49
tv_victim: Зато сколько "рабочих мест "прибавится
tv_victim 07 января 2019 | 13:59
shakhtar: Рабочих мест прибавится? Это да! Если поставить, как и водится, во главу аппарата очередного недоучку-сынульку, то ему понадобится целый штат заместителей, советников, консультантов, референтов и прочих мамок-нянек. Фигли, сынулька-то как учился? Козырял папашиниым именем, грозился уволить всех учителей и т.д... Этим мамкам-нянькам, которые тоже набраны по блату, нужны свои заместители и помощники. Эти тоже по блату. Им тоже нужны будут очередные "негры". В итоге имеем чрезмерно раздутый и абсолютно беспомощный аппарат. Причем в любом ведомстве. Да иведомств-то у нас - выше крыши! Где еще есть министерства спорта, культуры, экономразвития, развития отдельных территорий.... Но вы правы, это все - рабочие места.
rvs_68 07 января 2019 | 14:11
tv_victim: "Но вы правы, это все - рабочие места."
Это все - "теплые" места...
СССР загнулся тогда, когда идеалом успешного устройства рядового индивида стало "ничего не делать, а 200 рублей получать".
И когда таких стало большинство, есть и носить стало нечего.
Сейчас тоже мечта большинства выпускников школ - госслужба.
Т.е. "... и вот опять" (по В.С. Черномырдину), те же грабли.
;-!
tag188 07 января 2019 | 13:42
"Потребителю" опять приготовить кошельки и карманы, в переводе на русский это значит.
profi1962 07 января 2019 | 13:52
При этом повысят стоимость,ведь надо же создавать подсистему следящую за качеством, оборудование, филиалы по России. Ну какие мудрые, а старые почему не проверяют?
rvs_68 07 января 2019 | 14:18
profi1962: "надо же создавать подсистему следящую за качеством, оборудование, филиалы по России."
Да нет, поступят проще: к каждой накладной на выпуск емкости с топливом (цистерны или автовоза) с НПЗ или "сертифицированной" нефтебазы заставят приклеивать голографическую марку, которую надо будет купить у отставного генерала ФСБ и зарегистрировать в какой-нибудь Единой Системе, за которой будет смотреть отставной генерал ФСО.
Примерно как с бутылками алкоголя...
По лекарствам тоже готовят... На каждую упаковку голограмму с кодом.
;-)