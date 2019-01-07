Глава федерации профсоюзов предложил увеличить МРОТ в два раза

Федерация независимых профсоюзов России настаивает на расширении потребительской корзины и привязанного к ней МРОТ до размера минимального потребительского бюджета. Как сказал глава ФНПР Михаил Шмаков, сейчас в России этот показатель составляет около 25 тысяч рублей, тогда как минимальный размер оплаты труда с 1 января – 11 тысяч 280 рублей. Расходы на продукты в потребительском бюджете должны составлять не более трети всех расходов, — добавил Шмаков.