Глава федерации профсоюзов предложил увеличить МРОТ в два раза
Федерация независимых профсоюзов России настаивает на расширении потребительской корзины и привязанного к ней МРОТ до размера минимального потребительского бюджета. Как сказал глава ФНПР Михаил Шмаков, сейчас в России этот показатель составляет около 25 тысяч рублей, тогда как минимальный размер оплаты труда с 1 января – 11 тысяч 280 рублей. Расходы на продукты в потребительском бюджете должны составлять не более трети всех расходов, — добавил Шмаков.
Комментарии28
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tv_victim 07 января 2019 | 13:38
Блин, этот Шмаков уже лет тридцать, наверное имитирует бурную деятельность! Вот уж кто всех пересидел в одном кресле!
vitaly_mg23 07 января 2019 | 13:47
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
haldey 07 января 2019 | 13:54
vitaly_mg23: И эта новость корежит либералов)))
Совсем Россия охренела, повышать уровень жизни в России, когда британия с брекзитом торчит, франция от желтых жилетов отмахивается))) Так от Российских ресурсов ничего западу нахаляву не перепадет))) Хозяин будет ругаться)))
tv_victim 07 января 2019 | 14:05
haldey: Обещать - не значит жениться. Тем более, что это просто бред чела, от которого ничего не зависит.
profi1962 07 января 2019 | 13:50
tv_victim: Бля и при любой власти поднимает вопрос и все, а там хоть солнце не вставай. Отличное местечко, кому доверят в будущем, будет сыт, пьян и нос в табаке.
shakhtar 07 января 2019 | 14:04
tv_victim: 08 февраля 2015 Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков заявил, что зарплата в РФ должна составлять 70-100 тысяч рублей и........
zapadnay 07 января 2019 | 14:10
tv_victim:
Да уж... непотопляемый.
Когда кто-то вдруг начинает выдвигать инициативы, у меня большое сомнение насчёт их самостоятельности. Оне чихнуть без разрешения бояться, а тут аж такая крутая инициатива.
Как все бездарно и непрофессионально. Не инициативы должны быть, а кропотливая работа профессионалов со всеми выкладками-расчетами и аргументами до копеечки.
А у этих одни инициативы...
aigirim 07 января 2019 | 13:38
Ваши слова да богу в ушки! С Рождеством!
income 07 января 2019 | 13:42
Фактически он предложил закрыть половину предприятий и уволить треть всех сотрудников, не?
pusin_patriot 07 января 2019 | 14:10
income: Если речь о ГУП-ах, МУП-ах, там смело можно увольнять 2/3, а остальным поднимать зарплату на освободившиеся средства (больше чем в два раза). Статисты по перекладыванию бумажек в массе. Профи наверное 1,2 к 50 да и те долго не задерживаются.
При том что тенденция к огупиванию экономики - это последние лет 10, перетекание в гос.корпорации и крайняя неэффективность ниже плинтуса.
gregor 07 января 2019 | 13:44
Глава федерации профсоюзов предложил увеличить МРОТ в два раза, а не то МРУТ .
zztop1960 07 января 2019 | 14:07
gregor: 25 000 рублей это 324,90 евро , минималка в Эстонии 500 евро , в Латвии 430 евро
ivfn 07 января 2019 | 14:15
zztop1960:
А в дурдоме вместо женщины валенок используют,А в Дании секс с животными разрешен. А в Германии однополые браки разрешены
gregor 07 января 2019 | 14:19
ivfn:
Ужас ...., держитесь вы там . Выздоравливайте и бегите из этого кошмара .
alexey65 07 января 2019 | 13:46
А почему не в четыре или восемь раз?
А давайте просто будем денег печатать побольше и всем раздавать, кому сколько надо!
encopresis 07 января 2019 | 13:48
alexey65: Не всем, а только членам партии и профсоюзов
pusin_patriot 07 января 2019 | 14:15
encopresis: В профзоюзах в гупах тоже по факту трудоустройства - сразу, в отделе кадров по факту ещё перед подачей документов (иначе даже документы не возьмут), уведомляют что 1% с ЗП профсоюзу вот здесь роспись поставить.
(как-то недолго проработал в одном ГУП-е, после изучения этой клоунады изнутри свалил оттуда вприпрыжку. И это я ещё даже периодов выборов не застал, а кто там оставался много потом ещё веселых историй рассказывали по старой школьной дружбе :)) )
fedor57 07 января 2019 | 13:48
Это тогда з/п надо повышать большей части страны в полтора-два раза. На что Медведев скажет "денег нет, но вы держитесь"
tetriz 07 января 2019 | 13:48
А себе он уже заблаговременно увеличил РОТ.
А то балык не влазит...
profi1962 07 января 2019 | 13:48
Еще один борец за бедных, твари только и можете пиариться на горе людей, сколько тварь твоя зарплата и премии за год составили? Откажись в пользу детского дома. Дальше твоих предложений ни разу ничего не было сделано, а ты все сидишь на своем месте. Надо что бы Навальный обратил внимание на тебя, сразу запросишься на пенсию по состоянию здоровья.
tv_victim 07 января 2019 | 14:08
profi1962: Достаточно в Википедию заглянуть, там достаточно написано и про Шмакова и про его сына. Но правоохренительным органам пох. А ведь даже там полно материала для возбуждения.
klukvik 07 января 2019 | 13:52
Шмаков, лижи молча, не отвлекайся
ly4_sveta 07 января 2019 | 14:06
А Шмаков ещё живой? И все возглавляет «независимые» профсоюзы
России, ещё с совдеповских времён. Угодил царю, угодил.
И тоже, как и церковь, стоит не на страже интересов народа, а на
службе государю.
leningrob2018 07 января 2019 | 14:06
А когда у нас ГД что то решала....У нас один чел все решает!!И он считает что народ российский зажрался!!Где это видано что пенсия в 8500 рублей маленькая или минималка в 11500?..Это же такие деньжищи за раз не унесешь....Вот что бы наше руководство прочувствовало ситуацию...так сказать на своей шкуре,сделать Путину,Медведеву и прочим министрам-капиталистам и премудрым депутатам ГД,минимальную зарплату и счета их многомиллиардные заморозить(чтоб соблазна не было)...и пусть покрутятся пол года...А потом посмотрим,сколько денег им нужно для прожития и чтобы не в чем себе не отказывали....
oneoretwo 07 января 2019 | 14:06
...шмаков и независимые профсоюзы - это антонимы....
romantik56 07 января 2019 | 14:12
Напомнил о себе сиделец на тёплом месте...
vladimir1967 07 января 2019 | 14:20
Шмаков решил начать выполнять предвыборные программы Навального? Чует что скоро.власть сменится?
sokol40 07 января 2019 | 14:29
Шмаков настаивает?
Неужели перевыборы близятся?