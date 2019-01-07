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13:30, 07 января 2019

Глава федерации профсоюзов предложил увеличить МРОТ в два раза

Федерация независимых профсоюзов России настаивает на расширении потребительской корзины и привязанного к ней МРОТ до размера минимального потребительского бюджета. Как сказал глава ФНПР Михаил Шмаков, сейчас в России этот показатель составляет около 25 тысяч рублей, тогда как минимальный размер оплаты труда с 1 января – 11 тысяч 280 рублей. Расходы на продукты в потребительском бюджете должны составлять не более трети всех расходов, — добавил Шмаков.

Комментарии

28

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tv_victim 07 января 2019 | 13:38

Блин, этот Шмаков уже лет тридцать, наверное имитирует бурную деятельность! Вот уж кто всех пересидел в одном кресле!

vitaly_mg23 07 января 2019 | 13:47


Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.








haldey 07 января 2019 | 13:54

vitaly_mg23: И эта новость корежит либералов)))
Совсем Россия охренела, повышать уровень жизни в России, когда британия с брекзитом торчит, франция от желтых жилетов отмахивается))) Так от Российских ресурсов ничего западу нахаляву не перепадет))) Хозяин будет ругаться)))

tv_victim 07 января 2019 | 14:05

haldey: Обещать - не значит жениться. Тем более, что это просто бред чела, от которого ничего не зависит.

profi1962 07 января 2019 | 13:50

tv_victim: Бля и при любой власти поднимает вопрос и все, а там хоть солнце не вставай. Отличное местечко, кому доверят в будущем, будет сыт, пьян и нос в табаке.

shakhtar 07 января 2019 | 14:04

tv_victim: 08 февраля 2015 Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков заявил, что зарплата в РФ должна составлять 70-100 тысяч рублей и........

zapadnay 07 января 2019 | 14:10

tv_victim:
Да уж... непотопляемый.
Когда кто-то вдруг начинает выдвигать инициативы, у меня большое сомнение насчёт их самостоятельности. Оне чихнуть без разрешения бояться, а тут аж такая крутая инициатива.
Как все бездарно и непрофессионально. Не инициативы должны быть, а кропотливая работа профессионалов со всеми выкладками-расчетами и аргументами до копеечки.
А у этих одни инициативы...

aigirim 07 января 2019 | 13:38

Ваши слова да богу в ушки! С Рождеством!

income 07 января 2019 | 13:42

Фактически он предложил закрыть половину предприятий и уволить треть всех сотрудников, не?

pusin_patriot 07 января 2019 | 14:10

income: Если речь о ГУП-ах, МУП-ах, там смело можно увольнять 2/3, а остальным поднимать зарплату на освободившиеся средства (больше чем в два раза). Статисты по перекладыванию бумажек в массе. Профи наверное 1,2 к 50 да и те долго не задерживаются.

При том что тенденция к огупиванию экономики - это последние лет 10, перетекание в гос.корпорации и крайняя неэффективность ниже плинтуса.

gregor 07 января 2019 | 13:44

Глава федерации профсоюзов предложил увеличить МРОТ в два раза, а не то МРУТ .

zztop1960 07 января 2019 | 14:07

gregor: 25 000 рублей это 324,90 евро , минималка в Эстонии 500 евро , в Латвии 430 евро

ivfn 07 января 2019 | 14:15

zztop1960:
А в дурдоме вместо женщины валенок используют,А в Дании секс с животными разрешен. А в Германии однополые браки разрешены

gregor 07 января 2019 | 14:19

ivfn:
Ужас ...., держитесь вы там . Выздоравливайте и бегите из этого кошмара .

alexey65 07 января 2019 | 13:46

А почему не в четыре или восемь раз?
А давайте просто будем денег печатать побольше и всем раздавать, кому сколько надо!

encopresis 07 января 2019 | 13:48

alexey65: Не всем, а только членам партии и профсоюзов

pusin_patriot 07 января 2019 | 14:15

encopresis: В профзоюзах в гупах тоже по факту трудоустройства - сразу, в отделе кадров по факту ещё перед подачей документов (иначе даже документы не возьмут), уведомляют что 1% с ЗП профсоюзу вот здесь роспись поставить.
(как-то недолго проработал в одном ГУП-е, после изучения этой клоунады изнутри свалил оттуда вприпрыжку. И это я ещё даже периодов выборов не застал, а кто там оставался много потом ещё веселых историй рассказывали по старой школьной дружбе :)) )

fedor57 07 января 2019 | 13:48

Это тогда з/п надо повышать большей части страны в полтора-два раза. На что Медведев скажет "денег нет, но вы держитесь"

tetriz 07 января 2019 | 13:48

А себе он уже заблаговременно увеличил РОТ.
А то балык не влазит...

profi1962 07 января 2019 | 13:48

Еще один борец за бедных, твари только и можете пиариться на горе людей, сколько тварь твоя зарплата и премии за год составили? Откажись в пользу детского дома. Дальше твоих предложений ни разу ничего не было сделано, а ты все сидишь на своем месте. Надо что бы Навальный обратил внимание на тебя, сразу запросишься на пенсию по состоянию здоровья.

tv_victim 07 января 2019 | 14:08

profi1962: Достаточно в Википедию заглянуть, там достаточно написано и про Шмакова и про его сына. Но правоохренительным органам пох. А ведь даже там полно материала для возбуждения.

klukvik 07 января 2019 | 13:52

Шмаков, лижи молча, не отвлекайся

ly4_sveta 07 января 2019 | 14:06

А Шмаков ещё живой? И все возглавляет «независимые» профсоюзы
России, ещё с совдеповских времён. Угодил царю, угодил.
И тоже, как и церковь, стоит не на страже интересов народа, а на
службе государю.

leningrob2018 07 января 2019 | 14:06

А когда у нас ГД что то решала....У нас один чел все решает!!И он считает что народ российский зажрался!!Где это видано что пенсия в 8500 рублей маленькая или минималка в 11500?..Это же такие деньжищи за раз не унесешь....Вот что бы наше руководство прочувствовало ситуацию...так сказать на своей шкуре,сделать Путину,Медведеву и прочим министрам-капиталистам и премудрым депутатам ГД,минимальную зарплату и счета их многомиллиардные заморозить(чтоб соблазна не было)...и пусть покрутятся пол года...А потом посмотрим,сколько денег им нужно для прожития и чтобы не в чем себе не отказывали....

oneoretwo 07 января 2019 | 14:06

...шмаков и независимые профсоюзы - это антонимы....

romantik56 07 января 2019 | 14:12

Напомнил о себе сиделец на тёплом месте...

vladimir1967 07 января 2019 | 14:20

Шмаков решил начать выполнять предвыборные программы Навального? Чует что скоро.власть сменится?

(комментарий скрыт)

sokol40 07 января 2019 | 14:29

Шмаков настаивает?
Неужели перевыборы близятся?

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